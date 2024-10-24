恒生指數最新跌281點　再次失守20500點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（23日）反彈，可是美股卻受到企業業績拖累，道指挫逾400點或0.96%，反映科技股走勢的納指，跌幅更達296點或1.6%。亞太區股市方面，日本股市於今日（24日）回升逾百點。匯市方面，美元兌日圓等多種貨幣偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升約1%。



【13:48】港股最新跌281點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報20479點，跌281點，國指跌115點，報7362點，科指羨99點，報4506點。

【13:10】港股最新跌234點

港股跌幅在午後略為擴大，恒指最新報20525點，跌234點，國指跌99點，報7378點，科指跌85點，報4519點。

潤地（1109）及華潤萬象（1209）分別跌4%。

【12:19】港股半日跌逾200點

港股半日回落逾200點，其中消費股表現疲弱。恒指中午收市報20555點，跌205點，國指跌92點，報7385點，科指跌81點，報4523點，成交額為951億元。

中升（0881）跌5.6%，報11.7元，小鵬（9868）跌2.8%﹑蔚來（9866）跌3%﹑理想汽車（2015）跌0.3%。

消費股方面，周大福（1929）跌4.8%﹑海底撈（6862）跌2.3%﹑潤啤（0291）跌2.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.2%﹑美團（3690）跌2.1%﹑小米（1810）跌0.4%﹑騰訊（0700）跌1.3%﹑京東（9618）跌2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%﹑友邦（1299）升2%﹑港交所（0388）跌0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.1%﹑潤地（1109）跌4%﹑中海外（0688）跌2.1%﹑融創中國（1918）跌4.9%。

【10:54】港股跌幅收窄至120點

港股跌幅收窄，恒指最新報20639點，跌120點，國指跌59點，報7418點，國指最新報4553點，跌51點。

中升（0881）瀉半成，為目前表現最差藍籌股。

消費股回軟，周大福（1929）跌2.9%，潤啤（0291）跌2.8%﹑農夫山泉（9633）跌2.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.6%。

金沙（1928）升3.6%。

【10:08】港股跌282點

港股跌幅擴大，恒指最新報20477點，跌282點，國指跌7359點，跌118點，科指跌89點，報4516點。

目前有5隻藍籌股跌幅逾4%，舜宇（2382）跌4.7%﹑石藥（1093）跌4.2%﹑潤地（1109）跌4.2%。

【09:29】港股低開184點

恒指低開184點，報20576點，國指低開88點，報7389點，科指低開62點，報4543點。

科技股方面，阿里（9988）低開2.3%﹑騰訊（0700）低開0.7%。

金融股方面，港交所（0388）高開0.3%﹑滙豐（0005）低開0.1%。