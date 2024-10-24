CFA調查｜逾6成受訪者憂美元於5年至15年內　失地儲備貨幣地位

美元在未來15年將失去其作為全球儲備貨幣地位？CFA協會研究與政策中心今天（24日）發佈最新調查報告，63%受訪者相信，美元在未來5至15年內將失去其儲備貨幣地位。



調查亦發現，大約80%受訪的投資專業人士對美國政府財政的可持續性及及其對無撥備預算赤字的依賴表示嚴重憂慮。

CFA協會系統風險委員會創始主席Sheila Bair在調查報告中提到，無論是共和黨和民主黨都視赤字為支付政治上受歡迎措施的最簡單方法，當中包括降低稅收（共和黨）或增加支出（民主黨），並對於冒着減赤所帶來的政治苦楚份外謹慎，因為他們知道繼任者可能輕易透過更大赤字來支持支出和減稅，輕易放棄那些艱苦奮鬥得來的成果。

CFA協會歐洲、中東和非洲地區倡導部主管Olivier Fines則表示，調查結果明確顯示，受訪者對於全球最大經濟體缺乏財政紀律高度關注，以及對美元作為全球主要儲備貨幣的潛在影響，又指出全球金融穩定仍然依賴於美元。

料由多極貨幣體系取代

他指出，美國因美元儲備貨幣地位而享有無與倫比的金融優勢，包括較低借貸成本和較大赤字，而不會立即受到影響；如果失去儲備貨幣地位，借貸成本上升、政府赤字融資困難，以及對美國經濟的投資減少只是其中一些潛在後果。

63%受訪者認為美元在未來5至15年內將失去部分儲備貨幣的地位，可能是失去一少部分（51%），甚至是失去大部分（12%）。

受訪者表示，美元最有可能被多極貨幣（multi-polar currency）體系取代，成為全球最重要的儲備貨幣（38%），其次是數碼貨幣（12%）和黃金等強勢貨幣（12%），有6%受訪者則選擇人民幣。