港股午後升幅回落至過百點　信義光能飆兩成冠藍籌｜持續更新

【15:27】港股升幅回落

港股升幅回落，恒指現報20595點，升106點或0.52%；國指報7388點，升29點或0.4%；科指報4539點，升55點或1.24%。大市成交額1,434億元。

信義光能維持近兩成升幅，現升19.77%。

【12:00】港股升逾200點

港股半日升逾200點。恒指收報20720點，升230點或1.13%；國指報7435點，升75點或1.03%；科指報4567點，升83點或1.85%。大市成交額890億元。

光伏股熱炒，信義光能半日升20.6%，為表現最佳藍籌。另外，卡姆丹克太陽能﹙0712﹚更大升104%。

藥明系亦造好，藥明康德﹙2359﹚升5.9%、藥明生物﹙2269﹚升6.3%。

重磅科技股方面，阿里﹙9988﹚升2.3%、騰訊﹙0700﹚無升跌、美團﹙3690﹚升0.5%。

【11:00】港股升逾200點

港股升幅擴大至逾200點。恒指現報20731點，升241點或1.18%；國指報7435點，升76點或1.04%；科指報4554點，升70點或1.58%。大市成交額670億元。

信義光能升勢持續，現升16.7%，連帶同系信義玻璃也升5.6%，為表現最佳的兩隻藍籌成份股。

重磅科技股方面，阿里﹙9988﹚升2.39%、騰訊﹙0700﹚跌0.23%、美團﹙3690﹚跌1.07%。

【09:55】港股升近100點

港股開市近半小時，升幅略擴大，恒指現報20578點，升89點或0.43%；國指現報7388點，升29點或0.4%：科指現報4516點，升32點或0.72%。大市成交額273億元。

光伏股再落鑊，信義光能﹙0968﹚升9.74%、信義玻璃﹙0868﹚亦升4.3%。

另外，理想汽車升幅大升至2.93%。

重磅科技股方面，阿里﹙9988﹚升1.48%、騰訊﹙0700﹚升0.47%、美團﹙3690﹚升0.42%。

【09:28】港股輕微高開

港股輕微高開。恒指開報20521點，升32點或0.16%；國指報7364點，升5點或0.07%；科指報4492點，升8點或0.19%。大市成交額36億。

理想汽車﹙2015﹚升1.9%。