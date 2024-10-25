中港股市回落　累10月強積金投資暫錄虧損　打工仔年內仍賺1242億

打工仔MPF傳來「壞消息」。強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級指出，在9 月份強積金總資產和成員平均帳戶結餘錄得新高位後稍作歇息，目前估計10月份可能出現負回報。

10月回報暫挫近2%

估算「積金評級所有基金表現指數」（截至 10 月 22 日）月初至今下跌約 1.56%，但今年迄今仍保持強勁正增長，上升約 11.01%，為 2017 年以來的最佳首 10 個月累計表現。

10 月份強積金投資虧損歸因於中港股票基金表現回落，未能充分利用 9 月份強勁的刺激經濟措施繼續推動升勢，這一波升勢佔強積金 2024 年首 10 個月中港股票基金升幅約 90%。

年初迄今投資收益減少至約1,242 億

以港元計算，估計 10 月份月初迄今的投資虧損約 247 億港元（即 475 萬名強積金成員平均虧損約 5,200 港元），令年初迄今投資收益減少至約 1,242 億港元（每位成員平均收益約 26,100 港元）。

10 月份的預計虧損令強積金總資產由約 1.327 萬億港元下跌至約 1.306 萬億港元，而成員平均賬戶結餘預計將跌至約 274,700 港元，較 9 月份創下約 279,100 港元的歷史新高下跌約 4,400 港元。

儘管 10 月份回報出現短期挫折，但積金評級預計只要強積金成員遵循重要的投資原則，475萬成員可望年底再創總資產和成員平均帳戶結餘新高。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）。﹙資料圖片﹚

宜專注於長線和多元化投資

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，前提是強積金成員要遵循最基本和最重要的投資原則，就是要專注於長線和多元化投資，當市場短期調整時不要恐慌性拋售。「不幸的是，我們在 8 月初美國和日本股市大幅下跌時就看到了這種情況。

他指，8 月份，投資美國股票基金的強積金成員因美國納斯達克指數進入回調區域而做出反應，以五年多來從未見過的速度轉向貨幣市場基金。那些拋售並將資金轉化為現金的人不僅蒙受了損失，而且錯過了美國股市反彈至接近創紀錄水平。這種「雙重損失」的成本相當於約 10.6% 的回報。

叢川普補充，2024 年迄今為止，所有強積金股票資產類別繼續錄得正增長，但隨著美國大選臨近和地緣政治緊張局勢持續，決定市場方向的將是不確定性而不是動力。為了減輕不確定性帶來的影響，積金評級提醒強積金成員保持多元化和長線投資。不確定的環境強化了積金局的預設投資策略（DIS）基金的優勢和好處。低收費、多元化和預設投資策略的自動降低風險機制減輕了捕捉市場時機決策的壓力。對於大多數強積金成員來說，這是理想的基金選擇。