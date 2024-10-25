獨家｜事隔5個月再裁員　第五大會計師行被指反口　高層親回應

會計界再傳來裁員消息！規模僅次「Big 4」的大型會計師事務所「立信德豪」（BDO）據悉短短5個月間再度裁員，受影響員工人數為30人，重災區為審計部門；而據了解，不少留任員工年內亦「無得升職」。BDO審計部新任董事總經理林鴻恩獨家接受《香港01》電話訪問親證事件，並表示「好坦白講，做咗一個幾困難嘅決定」。但對於今年5月，高層原本曾承諾短期不再裁員，他則另有回應。



林鴻恩回應指，每年10月左右，都是公司進行財務預算的時間，在過程中，會視乎員工工作量及公司營運模式，在不影響客戶服務及所有持份者，包括監管機構的任務及承諾下，小心審視過人手需要，「好坦白講做咗一個幾困難嘅決定，做咗裁員行動。」

他又指，裁員行動涉及30人，並涵蓋各部門及各職級，但以審計核數部門最多。其解釋，「核數部門雖然最多人被裁，但按比例各個部門都差唔多。」同時強調，「可以講行動做完之後，唔會有其他為減省人力、減省資源嘅行動，例如好似放無薪假、減人工，完完全全唔會喺呢個計劃入面。」

審計部新任董事總經理林鴻恩

高層5月曾承諾短期不再裁員 林鴻恩：睇返人手安排

對於高層早前曾承諾短期內不會再裁員，但事實上相隔短短5個月再有相關行動，林鴻恩則表示，「實際時間我唔記得咗喇，Time Flies（時光飛逝）。」同時重申，「今次呢個做法係part of 公司財政預算，睇返人手安排，喺中長線我都希望香港經濟會好返。」

對於公司升職人數少的傳聞，其鄭重回應指，「我可以好負責任講，有員工因為表現或需求有升職，我賣個關子，畀少少耐性。但今年無人升職或者得好少人升職，呢樣嘢係不真確嘅。」

對於後市及行業前景，他就謂「無人有一個水晶球」，但指出「香港國際金融中心定位無改變，亦好難取代。但喺呢個大前題下，香港背靠祖國，經濟好受大中華區影響。喺疫情後，呢個區域經濟未完全恢復過嚟，亦有地緣政治影響，變相中短期方面未復原。而政府都盡緊努力去改善，加快經濟復甦，中長線我哋唔係悲觀嘅。如果跟住落嚟香港pick up返，我哋都唔排除可以再次增加人手。」

金融業吹淡風，連帶會計師樓也受影響。（資料圖片）

員工不滿公司反口 透露今年無咩人有職升

管理層雖然如此向記者解畫，但有現職員工向《香港01》透露，公司現時人心惶惶、人人自危，「見到全年食咗兩、三隻『wok』（即行內術語「很忙」）job 嘅Manager，都喺Counsel Out（簡稱CO，即「勸退」）名單入面，都咪話唔慘。」其又不滿指，「明明之前同你哋01講，都話唔再裁員，但依家又反口，咁係咪講過唔算數？」

至於另一名員工則無奈指出，「唉，啲老細一邊話自己公司嘅audit quality（審計質素）唔係好好，好想去一齊改善，但轉個頭就走去炒晒啲人。留得低嘅人，一個要頂幾個人嘅嘢嚟做。好聽講話今年無咩人可以升職，我哋有咩可能唔心灰意冷。」

立信德豪今年5月已曾裁員一次。（資料圖片）

5月已裁員一次 同涉30人

其實，立信德豪在今年5月港股業績期剛過時，已曾進行過裁員，涉及人數為30人，當中被影響的部門主要為審計及其他諮詢部門。當時，時任審計部董事總經理陳錦榮曾向《香港01》強調，短期公司無意進行第二輪裁員。他又表示，看到香港積極改善投資環境，「希望會繼續好」。但猶言在耳，僅5個月過去，公司即迎來第二波「炒魷」。而陳錦榮亦於上月30日宣布退休，留任公司顧問一職。

據立信德豪網頁所述，公司現有超過60位董事以及1,000名員工，其中逾200位為合資格會計師，在香港保持第五大會計師事務所的領導地位，僅次「Big 4」，每年審計約200間上市公司，其客戶包括中手游（0302）、融創中國（1918）、東瀛遊（6882）等。

資料又顯示，立信德豪近年收入持續增長，2020年按年升3%，去年增長增速至16%，雖然幅度較2022年的19%下跌3個百分點，但已是近年增長最快的一段時間。