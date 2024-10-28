政策支持　加速內房市場信心重建｜伍禮賢

自9月底以來，內地接連推出強而有力的支持經濟政策。在針對內房上，先後公布了房貸利率下調、地方政府酌情以合理價收購部分商品房作保障房、城中村改造，以至允許地方發行專項債和銀行加班審批白名單項​​目，加上前期放寬限購和降低首付比例等政策先後落地，向市場傳遞正向訊號。多項數據反映了內房在短線出現了向好的變化。



從國家統計局的數據來看，今年首9個月全國房地產開發投資約7.87萬億元人民幣，按年下跌10.1%，跌幅為今年首次出現收窄，同時新建商品房銷售面積跌幅連續4個月收窄，銷售金額跌幅亦連續5個月收窄。

京城二手交投明顯回升

筆者相信，以上的指標跌幅收窄，反映了內房銷售止跌回穩，同時9月下旬至今的一連串支持內房訊號，持續提振市場信心，相信政策的推出和陸續落實，有助市場需求回暖，預計10月整體新房成交量有較大上升空間。綜合市場數據，北京10月上旬的二手房成交量見近年同期新高，深圳的二手房簽約量亦明顯上升，新盤更再現「日光盤」(開售首日即售罄)的盛況。

有關當局亦表示一線城市10月以來全面回穩，並預測10月的銷售數據將迎來積極樂觀的結果。不過，內地樓市近期出現了「虹吸效應」，即購屋者湧向大城市買樓，但低線城市的銷售情況未見太大起色。

相較內地重點城市，三、四五線城市的樓市情緒較為悲觀，在銷量下跌的同時，庫存亦見高企。部分低線城市更出現「鶴崗化」，即樓價低至十餘萬元便可買入一套房產。不過筆者認為，倘若大城市的銷售復甦持續，去庫存效果漸顯，將有助低線城市信心改善，逐步走出低迷。

留意人大常委會議公布內容

另方面，中央早前表示在加快落實已確定政策的基礎上，將陸續推出一籃子針對性的增量政策舉措，包括計劃一次性增加較大規模債務限額，並預告繼續發行超長期特別國債，力度更是近年來最大。因此市場正期待短期內或將召開的人大常委會會議，可能宣布有關具體金額及規模。

房地產市場近期的成交量上升，反映了市場活躍度改善，並預計大城市的強勁表現有望帶動市場信心復甦，但低線城市的情況仍需關注。整體而言，樓市供需逐步平衡、房企開發進度以及市場反應的持續性，將是觀察未來內房走向的關鍵因素。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。