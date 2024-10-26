推動資產及財富管理業發展專責小組首開會　商家辦稅務寬減等建議

香港是國際資產及財富管理中心。為推動市場發展，財政司司長2024至25財政年度政府《財政預算案》宣布成立專責小組，與業界商討進一步推動資產及財富管理業發展的措施。推動資產及財富管理業發展專責小組於周五（25日）成立並舉行首次會議，會議由財經事務及庫務局局長許正宇主持。



專責小組成員包括9位來自業界的非官方成員、政府官員，以及金融監管機構和相關組織的代表，分別包括陳志陽、江競競、連少冬、林慧虹、盧彩雲、吳家俐、Murray Steel、石軒宇、孫煜。成員任期從周五開始，為期2年。

《行政長官2024年施政報告》提到要進一步強化香港作為國際資產及財富管理中心的地位，就此，政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室等享有稅務寬減的合資格交易種類。專責小組的首次會議聚焦討論了相關優化建議。

港資產管理規模達31萬億元

許正宇表示：「香港作為國際資產及財富管理中心，向來是匯聚全球資金和家族辦公室的『聚寶盆』。截至去年底，香港管理的資產規模超過31萬億港元，淨資金流入接近3,900億港元，按年大增超過3.4倍。來自非香港投資者的資金一直佔高比例，正好反映國際投資者對香港財富及資產管理業充滿信心。另根據市場研究估計，約有2,700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5,000萬美元的超高資產淨值人士成立。」

他又指出「因應環球金融的發展趨勢，香港會持續鞏固及提升自身優勢，不斷尋求變革。專責小組匯聚業界的翹楚和專業人士，我相信他們的寶貴意見將有助推動香港資產及財富管理業的長遠發展。」