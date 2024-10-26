許正宇﹕至今年9月底已有百家專精特新企業在港掛牌　集資近6千億

財政事務及庫務局局長許正宇於論壇上致辭時指出，截至今年9月底，已有100家專精特新企業在港上市，首次公開招股集資總額約5,960億元。政府將繼續強化香港作爲全方位國際集資中心的競爭力，吸引更多新經濟公司赴香港上市，助力國家推進現代化產業體系建設，推進香港成爲企業和資金「引進來」的理想平台。



另一方面他出席電台節目時，被問及今年香港股市新股集資規模重回全球三甲信心時表示，希望整個金融市場更蓬勃，其中新股招股是主要環節，不過卻受市況主導，而公司均希望善價而沽。當局的工作是提供一個可確定及可預見性的平台和市場。



就股票印花稅水平，許正宇表示，本港並無資本利得說，亦不徵外海外稅項，認為要整全檢視交易成本，除了成本因素，是否參與市場的考慮，亦包括有無優質公司的股票買賣。

新資本投資者入境計劃獲近600宗申請

談及「新資本投資者入境計劃」時，他指出自3月起實施至今有近600宗申請，如全部金額落戶將有近200億元。施政報告內亦提出優化計劃，容許投資住宅物業。該物業成交價須為5,000萬元或以上，獲計算入於投資總額上限為1,000萬元。目前仍需時觀察反應，但認為市場歡迎有關措施。

對於保險業監管局明年開展檢討，包括研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北都等基建投資。許正宇表示，因為保險投資是耐心資本，而基礎建設是長遠投資，兩者有高度切合點，保監會將諮詢市場，研究資本投資如要否匹配長遠基礎建設，資本要求可否適當調整。

強化香港作為全方位國際集資中心競爭力

此外許正宇在論壇上發言時指出，面對現在科技迅速發展、產業構不斷調整的時代，金融行業必須積極適應這一變化，提升服務新質生產力的能力。爲緊貼市場需要和國際趨勢，政府一直積極優化香港的上市制度，包括爲新興及創新企業提供優質投融資平台和服務，打造香港成爲一個受各類企業歡迎的融資地。截至今年9月底，已有100家專精特新企業在港上市，首次公開招股集資總額約5,960億元。政府將繼續強化香港作爲全方位國際集資中心的競爭力，吸引更多新經濟公司赴香港上市，助力國家推進現代化產業體系建設，推進香港成爲企業和資金「引進來」的理想平台。