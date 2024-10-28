滬深股市高收　恒生指數最新升43點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（25日）高收錄得100點升幅，同日道指卻跌259點，反映科技股走勢的納指升103點。亞太區股市方面，日本股市在當地國會選舉結束後，於今日（28日）早段升近600點。匯市方面，美元兌日圓最新報153.64，每百日圓兌港元逐步迫近5算。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價大挫逾4%，紐約期油報68.6美元，紐約期金回落0.43%，報2,742.7美元。



【15:19】港股最新報43點

內地股市高收，上証收市報3322點，升22點，深成收市報10685點，升66點，滬深300指數收市報3964點，升7點，創業板指數收市報2229點，跌9點。

港股方面，恒指最新報20634點，升43點。

【13:42】恒指轉升76點

港股走勢再次逆轉，恒指最新報20666點，升76點，國指升38點，報7423點，科指升60點，報4598點。

內房股上揚，龍湖（0960）升4.8%﹑中海外（0688）升3.2%。

【12:49】港股半日跌43點

港股半日於窄幅反覆上落，中午收市報20546點，跌43點，國指最新報7372點，跌13點，科指最新報4566點，升28點，成交額約為769億元。

濠賭股逆市上揚，金沙（1928）升3%，報20.45元，銀娛（0027）升1.9%，報34.95元，永利（1128）升0.6%。

網上醫療股亦上揚，阿里健康（0241）升2%﹑京東（9618）升0.7%﹑平安好醫生（1833）升2%。

科技股方面，阿里（9988）升1.9%﹑騰訊（0700）跌1.2%﹑美團（3690）跌0.3%。

滙豐（0005）中午收市報68.85元，無升跌，港交所（0388）跌0.4%。

【11:17】港股最新跌59點

港股仍偏軟，恒指最新報20530點，跌59點，國指跌19點，報7365點，科指升22點，報4560點。

舜宇光學（2382）逆市上揚，最新報49.25元，升4.1%。

【10:03】港股早段窄幅徘徊

港股早段窄幅上落，最新報20571點，跌18點，科指升25點，報4563點。

【09:25】港股高開2點

恒指最新報20592點，高開2點，國指最新報7391點，高開6點，科指最新報4653點，高開25點。

阿里（9988）高開0.3%﹑騰訊（0700）平開﹑美團（3690）高開0.5%。

滙豐（0005）將於周二公布第3季業績，低開0.1%，港交所（0388）高開0.3%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.8%。