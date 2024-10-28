Z世代返工為乜？　滙豐調查﹕逾7成受訪者指為旅行

為何要返工？上一代會回應是為了生活。新一代呢？其答案是為旅行。據滙豐最新針對香港Z世代的研究發現，71%的Z世代指出，旅行是返工的重要動力之一。



六成受訪者指買樓是遙不可及

調查發現逾七成（71%）Z世代受訪者認為「旅行」是他們重要的工作動力之一，比「上車買樓」(39%)和成家(34%）為高。另外，六成受訪者認為「買樓」對他們來說「遙不可及」，亦認同打工是為滿足包括旅行等個人享樂。調查發現，過去一年，Z世代受訪者平均外遊3次，總花費約3.5萬元，約佔其收入的13%。

Z世代比其他世代更「識玩」。他們在娛樂的平均支出就比其他世代的受訪者高出近一成。不過，他們亦兼顧財務紀律，每月儲蓄達6,014元，為所有世代受訪者中最高，佔其收入達28%。近六成（61%）Z世代表示會透過數碼工具管理日常開支，相信這可以幫助他們維持良好的財務紀律。

Z世代20歲起開始投資

研究顯示，Z世代平均年齡於20歲開始投資，比其他世代受訪者早達8年。他們平均將近兩成收入（19%）用於投資，投資產品範圍包括港元定期存款（54%）、香港股票（30%）和美國股票（22%）。然而，只有18%的Z世代受訪者的投資組合當中擁有三種或以上投資產品。調查亦顯示，五分一的Z世代投資者會追隨「網紅」或好朋友的投資建議。

Z世代對個人健康的風險相對地較為被動。受訪者當中只有四分一人有為自己買醫療保險。但有達35%受訪者會為他們的寵物買保險。