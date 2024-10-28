金融科技周開鑼！早餐沙嗲牛麵賣120蚊　呢樣加錢好小氣?｜溫多娜

金融科技周2024（FinTech Week）自今日（28日）起，一連5日在會展舉行。溫多娜就八到，除咗喺迄今規模最大最矚目一屆之外，場內提供的餐飲價錢，亦同樣令人「嘩嘩聲」。



當中最為港人熟悉的早餐沙嗲牛面配菠蘿油，就要125蚊，旁邊仲有括號，寫住用大光麵㗎！如果想加杯凍奶茶，仲要另外加5蚊。呢個價錢，的確就真係一眾金融才俊先食得起，娜娜就出返去行過隔離兩條街，去搵間茶記醫肚算數。

貴價早餐真係好難食得起，當中，魚蓉肉碎粥配油條豬腸粉，都要120蚊；如果食素仲弊傢伙，火龍果粒水果乳酪，再配個甜椒薄餅卷，就盛惠170蚊。反而係個All day Breakfast買165蚊，同出面食肆比起上嚟，算差唔多價。

呢樣嘢仲要加5蚊 被指小氣

早餐貴到嚇死人，相比之下，午餐價錢就叫「抵食啲」。全個餐牌最貴嗰兩樣嘢，都係芝士煙肉焗細新薯配烤豬排骨，同埋蟹肉金菇伊麵配炸雞翼，仲有碗楊枝甘露飲下添。不過同早餐一樣，如果餐飲要凍飲，係需要加5蚊嘅。

嗱，散嗌呢，娜娜見到一樣有選擇，忌廉鮮吞拿魚酸瓜菜沙律三文治，就位位170蚊。唔好話我淨係報貴嘢呀，迷你鬆餅同支裝水係最平，只係要30蚊就有交易啦。

「這些機會不屬於我的」，咁嘅價錢，娜娜真係食唔落。但一眾出席嘅才俊，聽聞都叫唔落手，仲話最過份係話，都收咁嘅價，凍飲點解仲夠膽加5蚊，真係好鬼小氣咁話喎。仲有才俊笑言，「乜大光麵好勁咩，要特登highlight。」