滙豐業績理想　股價重上70元　領恒生指數午後轉升40點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（28日）走勢反覆輕微高收，同日美股則上揚，道指升273點或0.65%，收市報42387點。標普指數及納指則分別升0.27%及0.26%。亞太區股市方面，日本股市於今日（29日）早段輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.61%，金價升不足0.1%。匯市方面，日圓兌美元回升，升穿153水平。



【13:08】

港股再次轉勢，最新報20639點，升40點，國指升7點，報7398點，科指升48點，報4622點。

滙豐（0005）升2.4%，報70.7元。

美團（3690）升1.7%。

【12:17】港股轉跌6點

港股轉跌，半日跌6點，報20593點，國指跌5點，報7385點，科指升39點，報4613點，成交額907億元。

滙豐（0005）剛公布第3季業績，放榜前夕逆市上揚，半日升1.2%，報69.85元。旗下恒生（0011）升0.6%。其他金融股方面，中銀（2388）跌0.2%﹑友邦（1299）跌不足0.1%﹑港交所（0388）跌0.1%。

汽車股方面，阿里（9988）升0.4%﹑騰訊（0700）跌0.3%﹑美團（3690）升1.7%﹑小米（1810）無升跌﹑百度（9888）及京東（9618）均升2.6%。

內房股方面，龍湖（0960）跌2.4%﹑潤地（1109）跌2.1%﹑中海外（0688）跌4.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）升3.3%﹑蔚來（9866）飆9.3%﹑理想汽車（2015）升0.4%﹑比亞迪（1211）跌0.1%。

【11:17】港股最新升174點

港股最新報20773點，升174點，國指升70點，報7461點，科指升97點，報4671點。

舜宇（2382）升4.7%。

科技股方面，百度（9888）升3.8%﹑京東（9618）升3.8%﹑攜程（9961）升3.7%。

【09:44】港股升幅擴大至逾200點

新能源股再次成為投資者追捧對象，新特能源（1799）飆24.1%，信義光能（0968）升10.5%

港股升幅曾擴大至300點，最新報20829點，升230點。

【09:25】港股高開130點

恒指最新報20729點，高開130點，國指最新報7447點，高開56點，科指最新報4648點，高開74點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.7%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）高開2.2%﹑小米（1810）高開1.6%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開6.5%﹑蔚來（9866）高開10.5%﹑理想汽車（2015）高開2%﹑比亞迪（1211）高開1%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.6%﹑中海外（0688）平開﹑潤地（1109）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）將於今午公布第3季業績，高開0.9%，報69.7元。其他金融股方面，友邦（1299）低開0.6%﹑港交所（0388）高開0.6%。