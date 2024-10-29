百度及京東均升近4%　恒生指數最新升174點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（28日）走勢反覆輕微高收，同日美股則上揚，道指升273點或0.65%，收市報42387點。標普指數及納指則分別升0.27%及0.26%。亞太區股市方面，日本股市於今日（29日）早段輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.61%，金價升不足0.1%。匯市方面，日圓兌美元回升，升穿153水平。



【11:17】港股最新報174點

港股最新報20773點，升174點，國指升70點，報7461點，科指升97點，報4671點。

舜宇（2382）升4.7%。

科技股方面，百度（9888）升3.8%﹑京東（9618）升3.8%﹑攜程（9961）升3.7%。

【09:44】港股升幅擴大至逾200點

新能源股再次成為投資者追捧對象，新特能源（1799）飆24.1%，信義光能（0968）升10.5%

港股升幅曾擴大至300點，最新報20829點，升230點。

【09:25】港股高開130點

恒指最新報20729點，高開130點，國指最新報7447點，高開56點，科指最新報4648點，高開74點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.7%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）高開2.2%﹑小米（1810）高開1.6%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開6.5%﹑蔚來（9866）高開10.5%﹑理想汽車（2015）高開2%﹑比亞迪（1211）高開1%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.6%﹑中海外（0688）平開﹑潤地（1109）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）將於今午公布第3季業績，高開0.9%，報69.7元。其他金融股方面，友邦（1299）低開0.6%﹑港交所（0388）高開0.6%。