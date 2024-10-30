滙豐季績後續強勢　惟ATMX向下　恒生指數低開114點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（29日）高收101點，同日美股則走勢個別，其中道指跌154點，報42233點，反映科技股走勢的納指再創新高，升145點。亞太區股市方面，日本股市今日（30日）早段升逾300點，重上39000點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元等主要貨幣回落。商品市場方面，金價再創新高，紐約期金每盎司最新報2,791美元，升0.36%；紐約期油每桶報67.31美元，升0.15%。



【09:25】港股低開114點

恒指最新報20586點，低開114點，國指最新報7365點，低開51點，科指最新報4581點，低開42點。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開1.1%﹑美團（3690）低開1.5%﹑小米（1810）低開1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2%﹑蔚來（9866）低開0.7%﹑理想汽車（2015）低開3.1%。

消費股方面，李寧（2331）低開0.5%﹑海底撈（6862）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，最新報72元，港交所（0388）高開0.5%﹑友邦（1299）低開0.8%。