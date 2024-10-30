滬深股市低收　恒生指數最新跌逾300點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（29日）高收101點，同日美股則走勢個別，其中道指跌154點，報42233點，反映科技股走勢的納指再創新高，升145點。亞太區股市方面，日本股市今日（30日）早段升逾300點，重上39000點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元等主要貨幣回落。商品市場方面，金價再創新高，紐約期金每盎司最新報2,791美元，升0.36%；紐約期油每桶報67.31美元，升0.15%。



【15:08】港股最新跌338點

內地股市低收，上証收市報3266點，跌20點，深成指數收市報10530點，跌12點，滬深300指數收市報3889點，跌35點，創業板指數收市報2151點，跌25點。

港股方面，恒指最新報20363點，跌338點。

【14:43】港股最新跌289點

港股跌幅收窄，恒指最新報20411點，跌289點，國指跌117點，報7300點，科指跌97點，報4526點。

京東系受壓，京東（9618）跌3.5%，京東健康（6618）跌3.7%。

【13:24】港股跌幅擴至400點

港股跌幅曾擴大至逾400點，最新報20302點，跌398點，國指跌161點，報7256點，科指跌123點，報4500點。

醫藥股下挫，翰森製藥（3692）跌8.1%。

【12:37】港股半日跌400點

港股半日大跌近400點，中午收市報20316點，國指跌154點，報7263點，科指跌121點，4502點，成交額為868億元。

晶片股表現疲弱，中芯（0981）跌7.8%，報26.45元，華虹半導體（1347）跌5.7%﹑上海復旦（1385）跌3.6%。ASMPT（0522）跌2.6%。

醫藥股亦受壓，翰森製藥（3692）跌7.6%﹑國藥（1099）跌4.1%﹑石藥（1093）跌2.6%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌2.5%﹑蔚來（9866）跌5.6%﹑理想汽車（2015）跌3%﹑比亞迪（1211）跌1.5%。

科技股受壓，阿里（9988）跌2.1%﹑騰訊（0700）跌1.5%﹑美團（3690）跌2.8%﹑小米（1810）跌1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%﹑友邦（1299）跌1.9%﹑港交所（0388）跌1.8%。

【09:25】港股低開114點

恒指最新報20586點，低開114點，國指最新報7365點，低開51點，科指最新報4581點，低開42點。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開1.1%﹑美團（3690）低開1.5%﹑小米（1810）低開1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2%﹑蔚來（9866）低開0.7%﹑理想汽車（2015）低開3.1%。

消費股方面，李寧（2331）低開0.5%﹑海底撈（6862）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，最新報72元，港交所（0388）高開0.5%﹑友邦（1299）低開0.8%。