渣打股價逆市升近3%　第3季經調整稅前利潤按年增加37%　優預期

渣打（2888）公布截至今年9月底止第3季業績，經調整除稅前利潤為18.1億元（美元‧下同），按年增長37%，優於預期。該行行政總裁Bill Winters宣布將2026年有形股東權益回報目標從12%至接近13%，並將2024年至2026年的股東分派目標從至少50億元調至少80億元。

業績公布後，渣打股價升幅擴大，截至下午1時20分，報90.6元，升2.8%。



渣打（2888）公布截至今年9月底止第3季業績，經調整除稅前利潤為18.1億元（美元‧下同），按年增長37%，優於預期。該行行政總裁Bill Winters宣布將2026年有形股東權益回報目標從12%至接近13%，並將2024年至2026年的股東分派目標從至少50億元調至少80億元。

期內經營收入上升11%至49億元，按固定匯率基準計算則上升12%，當中淨利息收入上升9%至26億元，部份由於短期對沖利率到期所致。非利息收入上升15%至23億元。財富方案業務上升32%，環球市場業務上升16%。

上季信貸減值支出1.78億元

該行上季信貸減值支出為1.78億元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億元，和企業及投資銀行業務的淨回撥1,000萬元。

截至今年9月底，渣打普通股權一級資本比率為14.2%，按季跌0.4個百分點，已反映2024年7月宣布15億元回購而導致62個基點的全面影響。調整後有形股本回報率為10.8%。