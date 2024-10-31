恒生指數再轉勢升65點　潤地等3藍籌飆4%　車股向下｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（30日）跌320點，同日美股三大指數低收，其中道指跌91點，報42141點，標普指數及納指分別跌0.33%及0.56%。亞太區股市方面，日本股市在日本央行公布議息結果前下跌約200點，險守在39000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升近0.5%。匯市方面，美元兌日圓輕微上揚，最新報153.45。



【14:26】港股再次轉勢

港股再次轉勢，恒指最新報20446點，升65點，國指升27點，報7314點，科指升25點，報4538點。

潤地（1109）﹑信義光能（0968）及蒙牛（2319）均錄得逾4%升幅。

車股回落，比亞迪（1211）跌4.2%﹑吉利（0175）跌4%。

【13:24】港股午後轉跌

港股走勢午後逆轉，恒指最新報20341點，跌39點，國指跌14點，報7271點，科指跌6點，報4506點。

萬洲（0288）跌4.2%。

比亞迪（1211）及比亞迪電子（0285）分別跌3.7%及3.5%。

【12:25】恒指半日升95點

港股反彈半日揚近百點，成交額逾800億元。

恒指中午收市報20476點，升95點，國指升41點，報7328點，科指升39點，報4553點，成交額為833億元。

與光伏行業再次獲投資者追捧，信義光能（0968）升7%﹑福萊特玻璃（6865）升8.4%。

科技股方面，小米（1810）升3.7%﹑美團（3690）升0.8%﹑騰訊（0700）升不足0.1%﹑阿里（9988）升0.6%﹑京東（9618）升0.8%。

消費股方面，海底撈（6862）升2%﹑蒙牛（2319）升5.7%，百威（1876）跌1%。

汽車股方面，小鵬（9868）升2.6%﹑蔚來（9866）跌1.5%﹑理想汽車（2015）升0.5%﹑比亞迪（1211）跌3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%﹑港交所（0388）升0.9%﹑港交所（0388）跌0.6%。

【10:09】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大，恒指最新報20545點，升165點，國指升68點，報7354點，科指報4572點，升58點。

科技股方面，小米（1810）升4.6%﹑京東（9618）升0.8%﹑騰訊（0700）升1.6%，阿里（9988）升0.3%。

海底撈（6862）升0.9%。

【09:25】恒指高開33點

恒指最新報20414點，高開33點，國指最新報7302點，高開16點，科指最新報4527點，高開13點。

渣打（2888）最新報91.2元，高開0.5%。同業滙豐（0005）最新報71.5元，低開0.5%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%﹑騰訊（0700）低開0.1%﹑小米（1810）平開﹑美團（3690）高開0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）高開0.2%﹑中海外（0688）低開1.2%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.5%﹑安踏（2020）低開0.8%。