恒生指數高開33點　美團及渣打上揚　滙豐偏軟｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（30日）跌320點，同日美股三大指數低收，其中道指跌91點，報42141點，標普指數及納指分別跌0.33%及0.56%。亞太區股市方面，日本股市在日本央行公布議息結果前下跌約200點，險守在39000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升近0.5%。匯市方面，美元兌日圓輕微上揚，最新報153.45。



【09:25】恒指高開33點

恒指最新報20414點，高開33點，國指最新報7302點，高開16點，科指最新報4527點，高開13點。

渣打（2888）最新報91.2元，高開0.5%。同業滙豐（0005）最新報71.5元，低開0.5%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%﹑騰訊（0700）低開0.1%﹑小米（1810）平開﹑美團（3690）高開0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）高開0.2%﹑中海外（0688）低開1.2%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.5%﹑安踏（2020）低開0.8%。