日央行維持利率0.25厘　行長明言續加息　每百Yen兌港元重上5.1算

日本央行公布議息結果，一如市場預期所料，央行決定將政策利率維持在0.25厘。



其後央行行長植田和男於記者會上指出，若經濟和通脹預測實現，將繼續加息；政策評估將包括關於中性利率的討論；又表示當地經濟正在溫和復甦。對於日圓匯率，外匯對物價的影響將比此前更大，希望評估日圓疲軟的影響及其背後的原因。

談及政治局勢時，他指出美國經濟風險降低，總統更替可能會帶來新的風險；日本當前的政治局勢不會對物價造成顯著影響。他工資談判結果不會成爲決定利率的唯一因素。

截至下午4時，美元兌日圓最新報152.2，跌0.8%。每百日圓兌港元報5.108，升0.79%。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

料現財年通脹2.5%

另一方面，日央行亦公布對當地經濟及通脹走勢預測。日央行預期在2024年至2026年財年，當地通脹水平為2.5%﹑1.9%及1.9%。

該行指出當地經濟仍面臨不確定性，物價仍然高企，又指出包括中東衝突在內的地緣政治因素，正導致資源及糧食價格顯著波動。

該行亦指出由於企業在提高價格和工資方面變得更加積極，外匯波動對價格的影響已變得更大影響。