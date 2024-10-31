路透﹕內地政府通知國產車廠　停止在支持加關稅歐洲國家投資

《路透》引述知情人士報道，中國已通知其汽車製造商停止在支持對中國製造的電動汽車加徵關稅的歐洲國家進行大規模投資。



歐盟向中國製造的電動汽車徵收最高達45.3%的關稅。在本月的投票中，法國、波蘭和意大利在內的10個歐盟成員國支持加徵關稅，德國等5個成員國反對，12個成員國棄權。

消息表示，在歐盟與中國政府繼續就關稅替代方案進行談判之際，包括比亞迪（1211） 、上汽集團和吉利（0175）在內的中國汽車製造商，在商務部10月10日召開的一次會議上被告知，他們應該暫停在支持加徵關稅提案的國家建廠等重大資產投資計劃。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

廠商獲告知避免單獨與歐洲政府商討投資

據稱，幾家外國汽車製造商也參加這次會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票國家的投資，並被鼓勵到投反對票的國家投資。

消息說，在當日會議上，汽車製造商還被告知，他們應避免與歐洲政府單獨進行投資討論，而應團結起來舉行集體談判。

中國商務部7月也發出類似的警告，當時建議中國汽車製造商不要在印度和土耳其等國投資，並謹慎對待在歐洲的投資。