《彭博》引述知情人士指,歐盟委員會將對拼多多(PDD)旗下Temu展開調查,以確定其是否違反網上銷售非法產品的相關法規。



消息表示,歐盟或會很快宣布有關調查,但由於歐盟行政機構正準備領導層換屆,公布時間有機會被推遲。

路透報道,歐盟執委會根據《數碼服務法》(Digital Services Act,DSA),於本月11日向Temu發出訊息披露請求,要求其提供防範非法產品銷售的具體措施,最後答覆日期為本月21日。歐盟將根據Temu的回覆,確定下一步措施。

he logo of Temu, an e-commerce platform owned by PDD Holdings, is seen on a mobile phone displayed in front of its website, in this illustration picture taken April 26, 2023. (REUTERS)