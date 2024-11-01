羅兵咸：港今年娛樂媒體業增速放緩至2.3%　惟料演唱會收入勝疫前

羅兵咸永道發佈展望指，預計香港娛樂及媒體行業市場規模將放緩至2.3%，為128.7億美元，不及去年4.5%的增幅。



報告顯示，香港的娛樂和媒體行業至2028的收入將達到140億美元。香港的企業對企業（B2B）市場在2023年至2028年間的增長將高於全球及亞太地區同行。不過，隨著數碼廣告成為主導渠道，印刷媒體的增長繼續低於全球平均水平。



OTT市場續擴張 貿易展覽復甦

具體而言，OTT市場於2023年達到3.71億美元，預計該市場將以5.7%的複合年增長率繼續擴展，到2028年達到4.91億美元。訂閱串流服務在2023年佔香港OTT總收入的近84%，並有望在2028年增加至超過85%。

而企業對企業市場（包括貿易展覽、貿易雜誌和商業資訊）在2023年成為全球增長最快的市場，按年急升21.4%，達8.14億美元，預計2023至2028年的複合年增長率將達到3.55%，主要由貿易展覽推動，超過全球平均的1.86%。

貿易展覽則佔香港企業對企業市場的一半以上，由於疫後復甦延遲，香港貿易展覽市場在2023年增長45.9%到4.47億美元，預計2028年將達5.85億美元。兩大全球主辦方在2024年計劃在香港舉辦17項活動，包括亞太航空發動機展、亞洲零售會議及博覽會等。

報告指，現場音樂市場已經反彈，預計2024年收入將達到2.01億美元，遠高於疫情前2019年的1.21億美元。（資料圖片）

料港廣告市場2028年增至19億美元 演唱會經濟助力

互聯網廣告主導廣告市場，面對本地消費市場的挑戰，香港互聯網廣告將以3.7%的複合年增長率溫和增長，從2023年16億美元增至2028年的19億美元。零售付費搜尋互聯網廣告將成為互聯網廣告增長的主要驅動力，得益於電子商務的加速發展和網上購物的增長。

而現場音樂市場已經反彈，預計2024年收入將達到2.01億美元，遠高於疫情前2019年的1.21億美元。不乏樂團宣布將於2025年在新落成的啟德體育園舉辦演唱會，預計將進一步提振市場。

而傳統媒體貢獻的廣告收入持續縮減，印刷出版物的收入將以1.54%的複合年增長率下降，到2028年將降至1.01億美元，而傳統電視收入將以0.4%的複合年增長率下降，到2028年將降至5.63億美元。