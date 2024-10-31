許正宇︰近期香港金融市場的活躍度增長不少　令人鼓舞

財庫局局長許正宇於該局官方FB帖文指，在幾乎在所有公務場合都給他相同的感覺，就是來自本地、內地和海外的業界人士，均對香港的經濟和金融業前景表示樂觀。

他舉例稱，亞洲證券業與金融市場協會昨日在香港舉行第5屆可持續金融年會，相關業界的高管雲集，共議環球金融轉型的機遇與挑戰。同日，亞洲基礎設施投資銀行首席財務總監Andrew Cross在綠色科技峰會上，指出香港在推動綠色及可持續發展議題中担當關鍵角色，並表示欣賞香港能將綠色債券市場發展到目前的可觀規模。

許正宇又指，近年來，在《施政報告》一連串政策措施的帶動下，金融業勢頭逐漸向好，形成有利的正向循環，長遠為香港整體經濟發展帶來增長動力。

他續稱，事實上，近期香港金融市場的活躍度增長不少，令人鼓舞。今年首三季首次公開招股集資金額為556億元，較去年同期上升123%。股市成交方面，受惠於中央推出有力的支持政策，香港股市於9月30日成交金額創下5,059億元的歷史新高。同日滬深港通北向及南向交易金額分別創下3,569億元人民幣及2,087億港元的歷史新高，充分體現香港作為國際金融中心融通中外資本的核心優勢及功能。

資產市場方面，許正宇稱，行政長官在最新的《施政報告》中策略性地宣布「新資本投資者入境計劃」容許納入一定成交價的住宅物業，一方面支持香港的資產及財富管理業發展，另一方面為香港的高價物業市場引入新資金，市場反應積極。在尋求新增長點方面，《施政報告》提出打造香港成爲國際黃金交易市場，建立大宗商品交易生態圈。此舉在未來將帶動海運服務，同時助力期貨對冲等相關金融和專業服務的發展，期待就此與世雄局長攜手，為香港整體經濟引擎再添動力。

許正宇表示，雖然最新負資產住宅按揭貸款宗數有所上升，但這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。2024年第3季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.13%，相較2024年第2季末的0.11%，仍維持於低水平。香港銀行業的監管體系穩健，流動性及資本維持充裕，本地註冊認可機構的總資本比率在今年3月底為21.1%，遠高於8%的國際最低要求。由此可見，負資產住宅按揭貸款宗數的上升不會帶來系統性風險，亦不會影響金融體系的整體穩健性。

許正宇補充，忙碌之餘，他和團隊正在準備下星期前往歐洲，繼續與外國商界、金融業界代表及政府官員廣泛交流，説好香港故事。