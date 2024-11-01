內房｜百強房企銷售10月止跌回升　惟專家指行業需獲更多措施扶助

內地樓市逐步回穩，得益於政府的最新刺激措施吸引了買家，10月住房銷售為年內首次實現單月按年增長。



據《彭博》引述克而瑞地產研究初步數據顯示，中國10月百強房企銷售操盤金額按年增長7.1%，至4,355億元人民幣（612億美元），扭轉了9月37.7%的跌幅。銷售操盤金額按月增長73%。

報道指出內地早前推出了最強有力的一攬子措施，包括降低存量房貸利率、放鬆大城市限購措施，以及放寬首付要求。隨著開發商推出更多促銷活動，住房銷售在為期一周的國慶節假期間大幅成長。

專家指需更多措施支持行業發展

住房市場「在10月變得更加活躍，因為購房者恢復了一些信心，」中指控股研究總監Chen Wenjing表示。「但需要加大努力來幫助該行業止住頹勢。」

分析師預計會有更多政策支持以確保中國今年實現約5%的經濟成長目標。在全國人大常委會下周開會前，中國國家主席習近平再次要求官員努力實現年度經濟目標。