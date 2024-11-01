亞馬遜上季收入按年增11%　旗下AWS收入升19%

Amazon（亞馬遜）公布季度業績。受雲端運算和廣告業務增長推動，上季經調整每股收益1.43美元，高於預期的1.14美元。收入為1,588.8億美元，按年升11%，高於市場預期的1,572億美元。亞馬遜股價盤後升6%，報197.5美元。



期內，亞馬遜雲端運算服務（AWS）收入274億美元，略低於預期的275億美元，不過19%的增速高於去年同期的12%。

廣告收入143億美元，按年增9%，符預期，超過核心零售業務增長速度。

FILE PHOTO: Amazon logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. （REUTERS）

亞馬遜資本支出增81%至226.2億美元，因繼續投資於資料中心和Nvidia GPU等設備，為其AI產品提供支援。行政總裁Andy Jassy表示，公司計劃2024年資本支出約750億美元，並料明年會花費更多。

亞馬遜預計今季收入將於1,815億至1,885億美元之間，按年增7% 至11%。相對分析師平均預期為1,862億美元。