亞馬遜上季收入按年增11% 旗下AWS收入升19%
撰文：張偉倫
出版：更新：
Amazon（亞馬遜）公布季度業績。受雲端運算和廣告業務增長推動，上季經調整每股收益1.43美元，高於預期的1.14美元。收入為1,588.8億美元，按年升11%，高於市場預期的1,572億美元。亞馬遜股價盤後升6%，報197.5美元。
期內，亞馬遜雲端運算服務（AWS）收入274億美元，略低於預期的275億美元，不過19%的增速高於去年同期的12%。
廣告收入143億美元，按年增9%，符預期，超過核心零售業務增長速度。
亞馬遜資本支出增81%至226.2億美元，因繼續投資於資料中心和Nvidia GPU等設備，為其AI產品提供支援。行政總裁Andy Jassy表示，公司計劃2024年資本支出約750億美元，並料明年會花費更多。
亞馬遜預計今季收入將於1,815億至1,885億美元之間，按年增7% 至11%。相對分析師平均預期為1,862億美元。
《CNBC》﹕亞馬遜明年起強制員工每周5日回辦公室 不滿意可辭職日媒：拼多多旗下Temu用戶數達亞馬遜91% 年內或超越亞馬遜WFH政策不再 CEO：員工明年起準時返辦公室！Intel符美政府資助30億美元資格 為亞馬遜生產AI晶片 盤後飆8%