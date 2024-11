亞馬遜上季收入按年增11%　旗下AWS收入升19%

Amazon(亞馬遜)公布季度業績。受雲端運算和廣告業務增長推動,上季經調整每股收益1.43美元,高於預期的1.14美元。收入為1,588.8億美元,按年升11%,高於市場預期的1,572億美元。亞馬遜股價盤後升6%,報197.5美元。



期內,亞馬遜雲端運算服務(AWS)收入274億美元,略低於預期的275億美元,不過19%的增速高於去年同期的12%。

廣告收入143億美元,按年增9%,符預期,超過核心零售業務增長速度。

