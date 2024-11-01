騰訊及美團飆約4%　中海外揚逾半成　恒生指數升318點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在10月份最後一個交易日反覆低收，美股於同日亦全線下挫，其中道指跌378點或0.9%，收市報41763點，標普指數及納指更分別瀉1.86%及2.76%。亞太區股市今日（1日）亦承接美股跌勢，其中日本股市早段瀉770點。匯市方面，美元兌日圓險守152關。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升1.9%，報70.59美元。



【12:19】港股半日升逾300點

港股反彈半日升逾300點，內房股更是表現突出。恒生指數中午收市報20635點，升318點，國指升132點，報7396點，科指升35點，報4534點，成交額為868億元。

內房股受到10月物業銷情理想帶動，普遍上揚，中海外（0688）升5.8%﹑潤地（1109）升5.6%﹑龍湖（0960）升3.6%﹑融創（1918）升2.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升2.2%﹑融創服務（1516）升2.1%﹑華潤萬象（1209）升2.8%﹑中海物業（2669）升2.2%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌1.4%﹑蔚來（9866）跌2.2%﹑理想汽車（2015）跌7.1%﹑比亞迪（1211）跌0.3%﹑吉利（0175）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.2%﹑騰訊（0700）升4.2%﹑美團（3690）升3.9%﹑小米（1810）升2.2%﹑京東（9618）升3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%﹑渣打（2888）跌1.3%﹑友邦（1299）升1.5%﹑港交所（0388）升1%。

【11:33】恒指升幅擴至200點

港股最新報20517點，升199點，國指升87點，報7351點，科指升2點，報4501點。

內房股表現理想，中海外（0688）升4.8%﹑潤地（1109）升4.1%。

科技股亦獲投資者追捧，騰訊（0700）升3.3%﹑美團（3690）升3.1%。

【10:33】恒指升132點

港股最新報20449點，升132點，國指升58點，報7322點，科指跌26點，報4472點。

石藥（1093）及理想汽車（2015）分別跌11.1%及10.8%。

【09:25】港股高開110點

恒指最新報20427點，高開110點，國指升47點，報7311點，科指升5點，報4504點。

阿里（9988）高開1.3%﹑騰訊（0700）升0.3%﹑美團（3690）高開2.1%﹑小米（1810）高開1.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2.9%﹑蔚來（9866）低開2%﹑理想（2015）瀉8%﹑比亞迪（1211）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.8%﹑友邦（1299）高開0.5%﹑港交所（0388）高開0.1%。

內房股方面，龍湖（0960）高開2.1%﹑潤地（1109）高開1.9%﹑中海外（0688）高開1.6%﹑融創（1918）高開1.5%。