騰訊及美團飆逾3%　內房股攀升　恒生指數升近200點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在10月份最後一個交易日反覆低收，美股於同日亦全線下挫，其中道指跌378點或0.9%，收市報41763點，標普指數及納指更分別瀉1.86%及2.76%。亞太區股市今日（1日）亦承接美股跌勢，其中日本股市早段瀉770點。匯市方面，美元兌日圓險守152關。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升1.9%，報70.59美元。



【11:33】恒指升幅擴至200點

港股最新報20517點，升199點，國指升87點，報7351點，科指升2點，報4501點。

內房股表現理想，中海外（0688）升4.8%﹑潤地（1109）升4.1%。

科技股亦獲投資者追捧，騰訊（0700）升3.3%﹑美團（3690）升3.1%。

【10:33】恒指升132點

港股最新報20449點，升132點，國指升58點，報7322點，科指跌26點，報4472點。

石藥（1093）及理想汽車（2015）分別跌11.1%及10.8%。

【09:25】港股高開110點

恒指最新報20427點，高開110點，國指升47點，報7311點，科指升5點，報4504點。

阿里（9988）高開1.3%﹑騰訊（0700）升0.3%﹑美團（3690）高開2.1%﹑小米（1810）高開1.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2.9%﹑蔚來（9866）低開2%﹑理想（2015）瀉8%﹑比亞迪（1211）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.8%﹑友邦（1299）高開0.5%﹑港交所（0388）高開0.1%。

內房股方面，龍湖（0960）高開2.1%﹑潤地（1109）高開1.9%﹑中海外（0688）高開1.6%﹑融創（1918）高開1.5%。