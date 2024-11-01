IMF調高今年內地經濟增長預測至4.8%　籲推措施支持樓市發展

國際貨幣基金組織（IMF）表示，貿易緊張局勢升級、中國房地產行業困境以及市場進一步動盪的可能性給前景蒙上陰影，導致亞洲經濟面臨的風險加大。IMF預計亞洲經濟2024年將增長4.6%，2025年料增長4.4%，全球寬鬆的貨幣政策將在明年提振民間需求。對今明兩年的預估均較其4月預估上調0.1個百分點，但低於2023年的5%增長。



IMF在《亞太地區經濟展望》報告中表示，中國經濟放緩持續時間更長、幅度超出預期，將對該地區乃至全球經濟造成損害。在此背景下，中國的政策應對至關重要，並呼籲採取措施促進房地產行業調整，加強民間消費。中國物價持續下行的壓力可能通過損害具有類似出口結構的鄰國行業而引發貿易緊張局勢，該組織敦促北京採取措施，實現更加需求導向的經濟復甦。

報告稱，由於過去的貨幣緊縮措施和地緣政治緊張局勢可能損及全球需求，增加貿易成本並撼動市場，風險傾向於下行。而一個嚴峻的風險是主要貿易夥伴之間針鋒相對的報復性關稅升級，這將加劇貿易碎片化，損害該地區的經濟增長。

貿易夥伴報復為風險之一

IMF又表示，由於市場價格已經反應美國聯儲將局進一步大幅減息、日本央行將逐步加息的預期，近期的市場動盪也可能預示着未來的波動。儘管波動性本身並不一定有害，但可能會削弱消費者信心和投資。

料今年中國經濟增長4.8%

IMF預估，今年中國經濟將增長4.8%，較4月預估高出0.2個百分點，但低於去年5.2%的增幅。該機構預計明年中國經濟增速將進一步放緩至4.5%，卻較4月預估上調0.4個百分點。

對於本港經濟，IMF預料2024年及2025年將分別增長3.2%及3%，較其4月預估均上調0.3個百分點；去年增長率為3.3%。