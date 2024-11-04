恒生指數最新升19點　攜程揚4.5%　藍籌股最佳｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（1日）高收，同日美股三大指數均出現反彈，升幅介乎0.41%至0.8%。亞太區股市方面， 今日（4日）為日本假期，當地股市休市。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣向下，其中兌日圓跌至152邊緣。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升近2%。



【13:45】港股最新升19點

港股走勢繼續反覆，恒指最新報20525點，升19點，國指升9點，報7352點，科指升4521點，升37點。

攜程（9961）升4.5%，為目前表現最佳藍籌股。

【12:20】港股半日升21點

港股今早走勢相當反覆，半日升21點，報20528點，國指升6點，報7349點，科指升39點，報4523點，成交額為639.3億元。

車股今早表現突出，小鵬（9868）升4.7%﹑蔚來（9866）跌0.5%﹑理想汽車（2015）升2.8%﹑吉利（0175）升3.9%﹑比亞迪（1211）升4.4%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.5%﹑安踏（2020）升0.7%﹑李寧（2331）升0.9%。

科技股方面，阿里（9988）升1.1%﹑小米（1810）升0.5%﹑美團（3690）跌0.4%﹑騰訊（0700）跌0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%﹑友邦（1299）跌0.2%﹑港交所（0388）升0.6%。

【10:56】港股升26點

港股最新報20532點，升26點。

比亞迪（1211）升4.7%﹑吉利（0175）升3.8%﹑理想汽車（2015）升3.5%。

【10:10】港股今早曾轉跌

港股今早走勢反覆，一度轉跌，最新報20581點，升75點，國指升35點，報7378點，報4550點，升66點。

汽車股表現突出，吉利（0175）飆5.2%﹑理想汽車（2015）跌2.8%﹑比亞迪（1211）升4.2%。

攜程（9961）升4.2%。

【09:25】港股高開78點

恒指最新報20584點，高開78點，國指最新報7376點，高開33點，科指最新報4512點，高開28點。

科技股今早表現，阿里（9988）高開0.6%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）高開0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開1.9%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）高開1%﹑比亞迪（1211）高開0.9%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.9%﹑蒙牛（2319）高開1%﹑李寧（2331）低開0.3%﹑攜程（9961）高開3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%﹑港交所（0388）高開0.8%﹑友邦（1299）平開。