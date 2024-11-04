香港食肆上季收益跌1.3%　政府﹕旅客及居民消費模式轉變帶來影響

政府統計處今日（4日）發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。第3季食肆總收益價值的臨時估計為267億元，按年下跌1.3%。同期間食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年下跌0.1%。



政府指出扣除其間價格變動的影響後，上季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌3.3%。

按食肆類別分析，今年第3季與去年第3季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌7.7%及9.8%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌0.6%及1.5%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升8.5%及5.7%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌6.3%及10.1%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計上升0.3%，但以數量計則下跌2.8%。

屯門Vcity商場內食肆。（洪芷菁攝）

食肆收入按季升2%

若與今年第2季相比，第3季經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計上升2.0%，但以數量計則下跌3.3%。

今年首3季與去年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別下跌0.3%及2.9%。

政府發言人表示，去年第3季食肆總收益價值按年跌幅收窄至1.3%。季內食肆業務表現有所改善，食肆總收益在九月重拾2.8%的按年升幅。與上一季比較，第三季食肆總收益價值經季節性調整後上升2.0%。

展望未來，旅客和市民消費模式轉變會繼續影響食肆業務表現。然而，內地經濟前景隨着國家近期推出一攬子提振措施而改善，以及美國啟動減息，均會為餐飲消費帶來支持。特區政府各項提振市面氣氛的舉措及市民就業收入增加亦會對行業有所幫助。