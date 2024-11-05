恒生指數全日勁升439點　重上21000點　港交所飆半成

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】周一（4日）為超級周首日，港股欠缺明顯方向，美國股市則在總統選舉日前夕低收，三大指數跌幅介乎0.28%至0.61%。亞太區股市方面，日本股市今日（5日）假期後重開，早段升約300點。匯市方面，美元兌日圓及歐元等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及紐約期金分別跌0.18%及0.08%。



【16:26】港股全日勁升逾400點

港股升勢凌厲，全日勁升逾400點，並且重上21000點大關，同時成交較上日明顯增加，達到1,700億元。

恒指收市報21006點，升439點，國指升188點，報7556點，科指升161點，報4693點。

手機設備股今日表現強勁，舜宇（2382）飆14.3%﹑高偉電子（1415）升13.9%﹑瑞聲（2018）升6.5%﹑比亞迪電子（0285）升6%﹑信利（0732）升2.9%。

消費股亦獲得投資者追捧，農夫山泉（9633）升9.6%﹑李寧（2331）升7%﹑蒙牛（2319）升4.7%﹑海底撈（6862）升3.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）逆市跌0.8%﹑小鵬（9868）升4.2%﹑蔚來（9866）升3.2%﹑比亞迪（1211）升2.4%﹑吉利（0175）升3.5%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%﹑騰訊（0700）升2.1%﹑美團（3690）升3.3%﹑小米（1810）升3.3%﹑京東（9618）升1.6%。

內房股同樣獲得投資者追捧，萬科（2202）升4.9%﹑龍湖（0960）升3.8%﹑中海外（0688）升2.9%﹑潤地（1109）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%﹑友邦（1299）升1.2%﹑港交所（0388）升5%，報304元。

【15:03】內地股市高收

內地股市高收，上証收市報3386點，升76點，深成指數收市報11006點，升343點，滬深300指數收市報4044點，升99點，創業板指數收市報2289點，升103點。

港股方面，恒指最新報20872點，升304點。

【14:03】港股曾升逾300點

港股升幅在午後曾擴大至逾300點，最新報20819點，升251點，國指升112點，報7480點，科指升91點，報4624點。

舜宇（2382）為目前表現最佳藍籌股，最新報55.45元，升12.7%。

消費股表現理想，農夫山泉（9633）升8.1%。

【12:26】港股半日升255點

港股延續上日升勢，半日升255點，中午收市報20823點，國指升111點，報7478點，科指升90點，報4622點，成交額約為832億元。

手機設備股表現強勁，高偉電子（1415）升12.4%﹑舜宇（2382）飆9%，中午收市報53.65元，信利（0732）升3.9%﹑瑞聲科技（2018）升3.2%。

科技股方面，阿里（9988）升1.8%﹑小米（1810）升1.6%﹑騰訊（0700）升1%﹑美團（3690）升0.8%﹑京東（9618）升0.5%。

汽車股方面，小鵬（9868）升2.6%﹑蔚來（9866）升2.1%﹑理想汽車（2015）跌1.7%。

內房股方面，龍湖（0960）升2.7%﹑潤地（1109）升2.6%﹑中海外（0688）升3.5%﹑融創（1918）升7%。

消費股方面，潤啤（0291）升0.7%﹑海底撈（6862）升0.9%﹑李寧（2331）升5.7%﹑蒙牛（2319）升4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）升1%﹑港交所（0388）升4.1%。

【10:21】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報20756點，升188點，國指升75點，報7443點，科指升64點，報4596點。

消費股上揚，農夫山泉（9633）升5.4%﹑李寧（2331）升3.5%﹑蒙牛（2319）升2.5%。

【09:57】港股轉升22點

港股轉升，恒指最新報20589點，升22點，國指升14點，報7382點，科指升4545點，升13點。

中芯（0981）升3.5%，中海外（0688）升2.6%。

地產股方面，恒地（0012）升1.6%。

【09:25】港股低開157點

恒指最新報20409點，低開157點，國指最新報7303點，低開64點，科指最新報4486點，低開46點。

科技股方面，阿里（9988）低開1%﹑騰訊（0700）低開0.9%﹑美團（3690）低開1.8%﹑小米（1810）低開1.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開1.3%﹑蔚來（9866）低開0.1%﹑理想汽車（2015）低開2.4%。

消費股方面，海底撈（9862）低開1.2%﹑安踏（2020）低開1.1%﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.2%﹑港交所（0388）高開不足0.1%。