恒生指數跌幅收窄至不足400點　收復20600點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（5日）勁升439點，並重上21000點大關。同日美國三大指數在靜候大選結果，以及聯儲局即將議息之際，三大指數全面高收，升幅介乎1%至1.4%。



【14:07】港股跌幅收窄至不足400點

港股跌幅收窄，恒指最新報20612點，跌394點，國指跌148點，報7408點，科指跌87點，報4606點。

【13:35】道指期貨升545點

美國大選目前仍在點票，其中代表共和黨的特朗普在總統選舉人票數，暫時領先代表民主黨的賀錦麗。目前美股期貨上揚，道指期貨升543點，報42765點。

債市方面，美國10年期國債孳息率為4.419厘，升12.7基點。

【13:19】港股維持逾500點跌幅

港股午後維持逾500點跌幅，恒指最新報20451點，跌555點，國指跌211點，報7345點，科指跌135點，報4558點。

申洲國際（2313）跌6.2%，為目前表現最差藍籌股。

【12:22】港股半日跌逾500點

美國總統選舉目前正在點票，代表共和黨的特朗普領先代表民主黨的賀錦麗。港股半日跌逾500點，並失守20500點。

恒指最新報20460點，跌546點，國指跌214點，報7342點，科指跌141點，報4552點，成交額為1,120億元。

科技股表現疲弱，阿里（9988）跌4%﹑騰訊（0700）跌2.3%﹑美團（3690）跌3.7%﹑小米（1810）跌3%﹑京東（9618）瀉5.2%﹑百度（9888）跌2%。

家電股同樣受壓，海爾智家（6690）跌5.5%﹑美的（0300）跌3.6%﹑海信家電（0921）跌4.3%﹑創科（0669）跌4.9%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2%﹑潤啤（0291）跌4.6%﹑蒙牛（2319）跌2.3%。

汽車股方面，蔚來（9866）跌4.2%﹑小鵬（9868）跌0.6%﹑理想汽車（2015）跌2.4%，比亞迪（1211）跌3.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%﹑港交所（0388）跌2.3%﹑友邦（1299）跌2.5%。

【11:42】港股跌幅收窄至約500點

港股最新報20516點，跌490點。

受比特幣創新高刺激，具比特幣概念的股份如新火科技（1611）逆市升8.8%﹑OSL集團（0863）升12.5%﹑歐科雲鏈（1499）升10.4%。

【11:17】港股跌逾600點

港股跌幅進一步擴大至逾600點，最新報20384點，跌622點。

【11:07】港股跌逾500點

港股最新報20458點，挫548點。

【10:40】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報20689點，跌317點，國指跌136點，報7420點，科指跌4606點，跌87點。

創科實業（0669）跌3.6%﹑京東（9618）跌3.6%﹑金沙（1928）跌3.1%。

【09:59】港股維持逾200點跌幅

港股維持逾200點跌幅，恒指最新報20786點，跌220點，國指跌86點，報7470點，科指跌40點，報4653點。

京東（9618）跌4%，為目前跌幅最大藍籌股。

至於美債息，美國10年期國債息最新報4.357厘，升6.5個基點。

【09:35】道指期貨升286點

美國大選投票在部份州份仍在進行，而位於東岸的州份正在點票，形勢上代表共和黨的前總統特朗普，正領先代表民主黨的賀錦麗。受到有關消息刺激，美匯指數升0.72%，報104.17。

美股期貨方面，道指期貨最新報42667點，升286點。

圖為2024年11月5日，美國大選舉行，紐約市選民投票。（Reuters）

【09:26】港股低開215點

恒指最新報20791點，低開215點，國指最新報7473點，低開82點，科指最新報4646點，低開47點。

科技股方面，阿里（9988）低開1.9%﹑美團（3690）低開1.4%﹑小米（1810）低開0.4%﹑騰訊（0700）低開0.7%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.1%﹑安踏（2020）低開1.4%﹑潤啤（0291）低開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.8%﹑港交所（0388）低開0.2%。

【09:17】特朗普形勢上佔先 美元上揚

亞太區股市方面，日本股市於今日（6日）早段上揚逾400點。

匯市方面，隨著外界較看好代表共和黨的特朗普當選，美元全面上揚，其中兌日圓重上153，歐元兌美元﹑英鎊兌美元及澳元兌美元分別跌0.85%﹑0.64%及0.75%。

日圓兌港元方面，每百日圓兌港元最新報5.084，跌0.78%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.35%，紐約期金跌0.12%。