特朗普領先賀錦麗　道指期貨升286點　美匯企穩104｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（5日）勁升439點，並重上21000點大關。同日美國三大指數在靜候大選結果，以及聯儲局議息結果之際，三大指數全面高收，升幅介乎1%至1.4%。



【09:35】道指期貨升286點

美國大選投票在部份州份仍在進行，而位於東岸的州份正在點票，形勢上代表共和黨的前總統特朗普，正領先代表民主黨的賀錦麗。受到有關消息刺激，美匯指數升0.72%，報104.17。

美股期貨方面，道指期貨最新報42667點，升286點。

圖為2024年11月5日，美國大選舉行，紐約市選民投票。（Reuters）

【09:26】港股低開215點

恒指最新報20791點，低開215點，國指最新報7473點，低開82點，科指最新報4646點，低開47點。

科技股方面，阿里（9988）低開1.9%﹑美團（3690）低開1.4%﹑小米（1810）低開0.4%﹑騰訊（0700）低開0.7%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.1%﹑安踏（2020）低開1.4%﹑潤啤（0291）低開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.8%﹑港交所（0388）低開0.2%。

【09:17】特朗普形勢上佔先 美元上揚

亞太區股市方面，日本股市於今日（6日）早段上揚逾400點。

匯市方面，隨著外界較看好代表共和黨的特朗普當選，美元全面上揚，其中兌日圓重上153，歐元兌美元﹑英鎊兌美元及澳元兌美元分別跌0.85%﹑0.64%及0.75%。

日圓兌港元方面，每百日圓兌港元最新報5.084，跌0.78%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.35%，紐約期金跌0.12%。