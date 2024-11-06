6成打工仔期望獲收花紅　渣打調查﹕逾3成受訪者將花紅作旅行儲備

不經不覺已到11月，距離2025年只有不足2個月時間，打工仔最希望聽到老闆宣布會升職﹑加薪﹑派花紅。渣打香港於一項最新針對香港上班族理財狀況的調查發現，近六成受訪者預期年終會收到花紅，當中近四成半預料可獲發月薪一個月或以上。



收到花紅又會如何處理？調查發現九成受訪者表示會將部分花紅儲起，三成二會用作「旅行儲備」。調查結果亦顯示，有接近一半受訪者考慮轉換出糧戶口以獲享更多優惠。



渣打香港今年第三季委託獨立調查機構，訪問了近 850 名香港上班族，了解他們的出糧及理財狀況。香港上班族為事業奮鬥，面對工作壓力時，旅遊是他們喜愛的減壓活動。調查顯示， 46% 受訪上班族表示每年會去旅行 2 至 3 次，每年去旅行 4 次或以上則佔 13%。此外，有一半（51%）會去旅行的受訪上班族表示，每次旅行會花費一成至五成的月薪，26%受訪者會將月薪一半或以上用於旅行，還有約 8% 受訪者表示會花費超過一個月薪金。

有超過4成受訪者屬「月光族」

調查顯示，43%香港上班族是「月光族」，另外有近四分之一 ( 23% ) 每月入不敷支。由於沒有足夠資金創造被動收入，並缺乏相關知識、足夠時間及投資渠道，有 62% 普通上班族沒有任何被動收入來源。對比之下，擁有過百萬存款的受訪富裕上班族1之中，有逾 60% 已有或考慮透過高息定存及股票作被動收入，可見創造被動收入為上班族建立財富重要一步。

調查亦發現約有一半受訪者想轉換出糧戶口。然而，有超過 20% 受訪上班族認為手續繁複，亦不願花時間作比較，即使不滿現時的出糧戶口優惠也未有轉換，白白錯失獲取更多出糧獎賞的機會。