特朗普當選　旗下DJT盤前飆33%　道指期貨漲1100點｜持續更新

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總統選舉目前正在點票中，美媒霍士指特朗普已獲取過半數選舉人票，再主白宮。同時共和黨有機會控制參﹑眾兩院。受到有關消息刺激，道指期貨升逾700點，特斯拉﹙Tesla﹚在法蘭克福市場的股票價格也急漲，而比特幣也破頂。



【17:08】道指升幅擴至逾1100點

美國大選正式官方結果仍有待公布，但是代表共和黨的前總統特朗普已率先宣布當選。特朗普領先的消息，刺激一眾「特朗普交易」概念投資主題上揚，其中Bitcoin（比特幣）曾高見75,363.66美元，最新報73435.27美元，升6.49%。

作為侵粉的馬斯克，旗下Tesla股價於盤前上揚，最新後283.29美元，升12.67%。

特朗普旗下特朗普媒體科技（DJT）盤前升幅更驚人，最新報45.33美元，飆33.56%。

其他科技股方面，Facebook母公司Meta盤前最新報569美元，跌0.6%，微軟盤前升1.08%，報415.9美元。

美匯指數升勢則放緩，最新報104.76，升1.29%。

商品市場方面，紐約期油最新報70.87美元，跌1.6%。

美股期貨升幅進一步擴大，其中道指期貨升1,128點，報43350點。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三大股市於早段升幅介乎1.5%至2.08%。

債市方面，美國10年期國債孳息率為4.402厘，升11.4點子。

【16:10】歐洲三大指數早段上揚

代表共和黨出戰美國總統選舉的特朗普，剛宣布自己已勝出。特朗普勝出機會極大，既推動美元上揚，同時亦刺激歐洲股市攀升。

德國DAX指數最新報19390點，升137點，英國富時指數升68，報8241點，法國CAC指數最新報7472點，升65%。西班牙IBEX指數跌74點，報11764點，意大利FTSE MIB指數最新報34684，升211點。

美國總統大選：即使最終點票結果仍未公布，特朗普在11月6日凌晨2時多在佛羅里達州發表勝利宣言。（Reuters）

【15:35】 比特幣破頂

比特幣﹙Bitcoin﹚破頂，現報74,142美元，飆7.63%。

HashKey Group 首席分析師Jeffrey Ding分析指，預計在未來直至特朗普入駐白宮的時間裡，數字貨幣市場將持續消化這一利好消息。特朗普在競選期間承諾的一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等，都被視為對市場的重大利好。

鑒於特朗普以「競選承諾必兌現」著稱，Jeffrey Ding指，有理由期待這些政策在其上任後逐步得到實施。

【15:18】特斯拉升逾13%

特朗普連奪多個搖擺州，美媒霍士指他已獲取過半數選舉人票，再主白宮。受消息帶動，「侵粉」馬斯克旗下的特斯拉﹙Tesla﹚股價急漲，其在法蘭克福市場的股票現升逾13%，報261.95美元。

【14:48】道指期貨飆逾700點

截至下午2時41分，道指期貨升743點，報42965點，標普500指數期貨升91點，報5874點，納指100期貨最新報20533點，升305點。

美元則處於極強勢，美匯指數升1.65%，報105.13。美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓最新報154.27，升1.75%，歐元兌美元跌2.1%﹑英鎊兌美元跌1.43%﹑澳元兌美元跌1.73%。

商品市場方面，紐約期油最新報70.44美元，跌2.15%，紐約期金最新報2,732美元，跌0.64%。

亞太區股市方面，日本股市全日升1,005點，報39480點。