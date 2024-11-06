道指收漲1508點　三大指數同破頂　Tesla飆近15%｜持續更新

撰文：張偉倫 蕭通
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【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重新入主白宮，且共和黨重奪參議院控制權。受到相關消息刺激，美股於當地周三 （11日6日）上揚，三大指數同創收市新高，道指收市升1,508點，納指及標指均飆逾2%。

其中，老闆馬斯克力挺特朗普的特斯拉（Tesla﹚，股價至收市漲14.75%。特朗普旗下社媒DJT則股價波動，曾急升35%後回落，至收市漲5.94%。此外，比特幣也破頂。

本港時間11月7日

【04:37】Nvidia升4%創新高　富國銀行及高盛升13%

道指收市報43,729.93點，漲1,508.05點或3.57%；納指報18,983.47點，升544.29點或2.95%；標普500指數收市報5,929.04點，升146.28點或2.53%。

其中，AI晶片龍頭Nvidia 漲4.07%，每股收報145.61美元創新高。

銀行股造好，美國費城銀行指數漲逾一成，其中富國銀行（Wells Fargo）收市漲13.11%、高盛（Goldman Sachs ）漲13.10%、摩根士丹利（Morgan Stanley）漲11.61%，花旗集團（Citigroup）漲超8.42%、摩根大通（JPMorgan Chase）漲11.54%，美國銀行（Bank of America）升8.43%。

加密貨幣概念股大漲，Coinbase飆31.11%、MicroStrategy漲13.17%。

【04:30】中概股指數收跌1.83%

反映中概股的金龍指數收跌1.83%。其中，阿里巴巴跌2.50%、蔚来汽車跌5.30%、億航智能飆10.52%。

【03:29】恒指夜期收報20,520　低水18點

恒指夜市期指收報20,520點，跌93點，較恒指收市20,538點低水18點，成交23,256張。

【03:15】Bitcoin升逾一成突破76,000美元

比特幣（Bitcoin）繼續上揚，最高曾升至76,113.47美元，漲幅逾10%。根據 CoinDesk 比特幣價格指數，比特幣價格最近約為76,096.09美元，較前一晚漲9.63%。推動全球加密貨幣市值突破2.6萬億美元，其中比特幣佔為1.495萬億美元。

【02:29】美費城銀行指數漲10%

美股三大指數持續大漲，道指報43,674點，升1,452點或3.44%；納指報18,937點，升497點或2.70%；標普500指數報5,919點，升136點或2.36%。特朗普旗下社媒DJT曾飆35%，因波幅過大曾觸發熔斷，其後升幅回落，目前升幅收窄至漲5.66%。Tesla升14.70%。

銀行股繼續造好，美國費城銀行指數漲逾一成，其中富國銀行（Wells Fargo）漲逾13%、高盛（Goldman Sachs ）漲近 13%、摩根士丹利（Morgan Stanley）漲13%，花旗集團（Citigroup）漲超11%、摩根大通（JPMorgan Chase）漲逾11%，美國銀行（Bank of America）漲8%。

【01:43】Bitcoin曾漲逾9%突破75,000美元

隨著特朗普當選，比特幣（Bitcoin）上揚，曾首次短暫突破 75,000 美元，最高達到75,363.66美元，漲幅逾9%。根據 CoinDesk 比特幣價格指數，比特幣價格最近約為 74,667.40美元，較前一晚漲6.41%。

【01:04】歐股收跌　泛歐Stoxx 600指數收市挫0.54%

歐股方面，泛歐Stoxx 600指數收報506.78點，跌2.75點或0.54%。富時100指數報8,166.68點，跌5.71點或0.07%；德國DAX指數報19,039.31點，跌216.96 點或1.13%；法國CAC 40指數報7,369.61點，跌37.54點或0.51%%；意大利富時MIB指數報33,940.72點，瀉531.34點或1.54%。

其中，由於擔心即將上任的特朗普將對汽車行業徵收關稅，導致寶馬（BMW）、福士（Volkswagen，又稱大眾）和平治（Mercedes-Benz） 的股價下跌 4.14%至6.58%。

【00:42】特朗普社媒波幅過大觸發熔斷

美股三大指數持續大漲，道指報43,581點，升1359點或3.22%，續創新高；納指報18,372點，升433點或2.35%；標普500指數報5,903點，升120點或2.09%。特朗普旗下社媒DJT曾飆35%，因波幅過大曾觸發熔斷，其後升幅回落，目前升幅收窄至漲8.87%。Tesla續升逾13%。

本港時間11月6日

【22:46】華爾街大行大升

美股三大指數持續大漲，道指升1251點或2.96%，報43473點，創新高；納指升317點或1.72%，報18756點；標指升98點或1.71%，報5881點。

特朗普上場，利好銀行股，美國費城銀行指數大漲近一成，其中富國銀行漲逾14%，高盛漲超11%，摩根士丹利漲近10%，花旗集團漲超9%，摩根大通漲超8%，美國銀行漲近8%。

特朗普概念股DJT早段爆升三成，現漲逾16%，而Tesla升近13%。

另外，加密貨幣概念股大漲，Coinbase飆逾兩成、MicroStrategy漲逾13%。

另邊廂，光伏太陽能板塊下挫，Sunrun瀉逾26%、Enphase Energy挫逾20%。

【22:31】道指抽升近1200點

美股三大指數早段造好，道指升1195點或2.83%，報43417點；納指升320點或1.74%，報18759點；標指升110點或1.91%，報5892點。

特朗普概念股DJT一度高開逾三成，現升26%，而Tesla亦抽升13%。

【21:35】港股夜期挫逾200點

港股夜期偏軟，截至晚上約9時34分，11月期指夜市報20412點，跌201點或0.98%，低水126點。

【18:58】比特幣升逾6%

歐洲股市目前升幅收窄，英﹑法﹑德三地股市升幅介乎0.9%至1.2%。

至於比特幣目前報73,862美元，升6.45%。

美股期貨方面，道指期貨最新報43459點，升1,237點或2.9%。

特朗普旗下的DJT，盤升前31.7%，報44.7美元。

匯市方面，美匯指數最新報104.93，升1.45%。
香港股市方面，期指夜市跌145點，報20468點，暫今日恒指收市低水70點。

【17:08】道指升幅擴至逾1100點

美國大選正式官方結果仍有待公布，但是代表共和黨的前總統特朗普已率先宣布當選。特朗普領先的消息，刺激一眾「特朗普交易」概念投資主題上揚，其中Bitcoin（比特幣）曾高見75,363.66美元，最新報73435.27美元，升6.49%。

作為侵粉的馬斯克，旗下Tesla股價於盤前上揚，最新報283.29美元，升12.67%。

特朗普旗下特朗普媒體科技（DJT）盤前升幅更驚人，最新報45.33美元，飆33.56%。

其他科技股方面，Facebook母公司Meta盤前最新報569美元，跌0.6%，微軟盤前升1.08%，報415.9美元。

美匯指數升勢則放緩，最新報104.76，升1.29%。

商品市場方面，紐約期油最新報70.87美元，跌1.6%。

美股期貨升幅進一步擴大，其中道指期貨升1,128點，報43350點。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三大股市於早段升幅介乎1.5%至2.08%。

債市方面，美國10年期國債孳息率為4.402厘，升11.4點子。

【16:10】歐洲三大指數早段上揚

代表共和黨出戰美國總統選舉的特朗普，剛宣布自己已勝出。特朗普勝出機會極大，既推動美元上揚，同時亦刺激歐洲股市攀升。

德國DAX指數最新報19390點，升137點，英國富時指數升68，報8241點，法國CAC指數最新報7472點，升65%。西班牙IBEX指數跌74點，報11764點，意大利FTSE MIB指數最新報34684，升211點。

美國總統大選：即使最終點票結果仍未公布，特朗普在11月6日凌晨2時多在佛羅里達州發表勝利宣言。（Reuters）

【15:35】 比特幣破頂

比特幣﹙Bitcoin﹚破頂，現報74,142美元，飆7.63%。

HashKey Group 首席分析師Jeffrey Ding分析指，預計在未來直至特朗普入駐白宮的時間裡，數字貨幣市場將持續消化這一利好消息。特朗普在競選期間承諾的一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等，都被視為對市場的重大利好。

鑒於特朗普以「競選承諾必兌現」著稱，Jeffrey Ding指，有理由期待這些政策在其上任後逐步得到實施。

【15:18】特斯拉升逾13%

特朗普連奪多個搖擺州，美媒霍士指他已獲取過半數選舉人票，再主白宮。受消息帶動，「侵粉」馬斯克旗下的特斯拉﹙Tesla﹚股價急漲，其在法蘭克福市場的股票現升逾13%，報261.95美元。

【14:48】道指期貨飆逾700點

截至下午2時41分，道指期貨升743點，報42965點，標普500指數期貨升91點，報5874點，納指100期貨最新報20533點，升305點。

美元則處於極強勢，美匯指數升1.65%，報105.13。美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓最新報154.27，升1.75%，歐元兌美元跌2.1%﹑英鎊兌美元跌1.43%﹑澳元兌美元跌1.73%。

商品市場方面，紐約期油最新報70.44美元，跌2.15%，紐約期金最新報2,732美元，跌0.64%。

亞太區股市方面，日本股市全日升1,005點，報39480點。

美元、美金：A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.（Getty Images）
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