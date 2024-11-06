道指飆逾1200點　Tesla急漲13%　特朗普概念股升16%｜持續更新

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總統選舉目前正在點票中，美媒霍士指特朗普已獲取過半數選舉人票，再主白宮。同時共和黨有機會控制參﹑眾兩院。受到有關消息刺激，道指期貨升逾700點，特斯拉﹙Tesla﹚在法蘭克福市場的股票價格也急漲，而比特幣也破頂。



【22:46】華爾街大行大升

美股三大指數持續大漲，道指升1251點或2.96%，報43473點，創新高；納指升317點或1.72%，報18756點；標指升98點或1.71%，報5881點。

特朗普上場，利好銀行股，美國費城銀行指數大漲近一成，其中富國銀行漲逾14%，高盛漲超11%，摩根士丹利漲近10%，花旗集團漲超9%，摩根大通漲超8%，美國銀行漲近8%。

特朗普概念股DJT早段爆升三成，現漲逾16%，而Tesla升近13%。

另外，加密貨幣概念股大漲，Coinbase飆逾兩成、MicroStrategy漲逾13%。

另邊廂，光伏太陽能板塊下挫，Sunrun瀉逾26%、Enphase Energy挫逾20%。

【22:31】道指抽升近1200點

美股三大指數早段造好，道指升1195點或2.83%，報43417點；納指升320點或1.74%，報18759點；標指升110點或1.91%，報5892點。

特朗普概念股DJT一度高開逾三成，現升26%，而Tesla亦抽升13%。

【21:35】港股夜期挫逾200點

港股夜期偏軟，截至晚上約9時34分，11月期指夜市報20412點，跌201點或0.98%，低水126點。

【18:58】比特幣升逾6%

歐洲股市目前升幅收窄，英﹑法﹑德三地股市升幅介乎0.9%至1.2%。

至於比特幣目前報73,862美元，升6.45%。

美股期貨方面，道指期貨最新報43459點，升1,237點或2.9%。

特朗普旗下的DJT，盤升前31.7%，報44.7美元。

匯市方面，美匯指數最新報104.93，升1.45%。

香港股市方面，期指夜市跌145點，報20468點，暫今日恒指收市低水70點。

【17:08】道指升幅擴至逾1100點

美國大選正式官方結果仍有待公布，但是代表共和黨的前總統特朗普已率先宣布當選。特朗普領先的消息，刺激一眾「特朗普交易」概念投資主題上揚，其中Bitcoin（比特幣）曾高見75,363.66美元，最新報73435.27美元，升6.49%。

作為侵粉的馬斯克，旗下Tesla股價於盤前上揚，最新報283.29美元，升12.67%。

特朗普旗下特朗普媒體科技（DJT）盤前升幅更驚人，最新報45.33美元，飆33.56%。

其他科技股方面，Facebook母公司Meta盤前最新報569美元，跌0.6%，微軟盤前升1.08%，報415.9美元。

美匯指數升勢則放緩，最新報104.76，升1.29%。

商品市場方面，紐約期油最新報70.87美元，跌1.6%。

美股期貨升幅進一步擴大，其中道指期貨升1,128點，報43350點。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三大股市於早段升幅介乎1.5%至2.08%。

債市方面，美國10年期國債孳息率為4.402厘，升11.4點子。

【16:10】歐洲三大指數早段上揚

代表共和黨出戰美國總統選舉的特朗普，剛宣布自己已勝出。特朗普勝出機會極大，既推動美元上揚，同時亦刺激歐洲股市攀升。

德國DAX指數最新報19390點，升137點，英國富時指數升68，報8241點，法國CAC指數最新報7472點，升65%。西班牙IBEX指數跌74點，報11764點，意大利FTSE MIB指數最新報34684，升211點。

美國總統大選：即使最終點票結果仍未公布，特朗普在11月6日凌晨2時多在佛羅里達州發表勝利宣言。（Reuters）

【15:35】 比特幣破頂

比特幣﹙Bitcoin﹚破頂，現報74,142美元，飆7.63%。

HashKey Group 首席分析師Jeffrey Ding分析指，預計在未來直至特朗普入駐白宮的時間裡，數字貨幣市場將持續消化這一利好消息。特朗普在競選期間承諾的一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等，都被視為對市場的重大利好。

鑒於特朗普以「競選承諾必兌現」著稱，Jeffrey Ding指，有理由期待這些政策在其上任後逐步得到實施。

【15:18】特斯拉升逾13%

特朗普連奪多個搖擺州，美媒霍士指他已獲取過半數選舉人票，再主白宮。受消息帶動，「侵粉」馬斯克旗下的特斯拉﹙Tesla﹚股價急漲，其在法蘭克福市場的股票現升逾13%，報261.95美元。

【14:48】道指期貨飆逾700點

截至下午2時41分，道指期貨升743點，報42965點，標普500指數期貨升91點，報5874點，納指100期貨最新報20533點，升305點。

美元則處於極強勢，美匯指數升1.65%，報105.13。美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓最新報154.27，升1.75%，歐元兌美元跌2.1%﹑英鎊兌美元跌1.43%﹑澳元兌美元跌1.73%。

商品市場方面，紐約期油最新報70.44美元，跌2.15%，紐約期金最新報2,732美元，跌0.64%。

亞太區股市方面，日本股市全日升1,005點，報39480點。