道指飆逾1300點　特朗普概念股飆35%後回落　歐股收跌｜持續更新

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總統選舉目前正在點票中,美媒霍士指特朗普已獲取過半數選舉人票,再主白宮。同時共和黨有機會控制參﹑眾兩院。受到有關消息刺激,道指上揚,特斯拉﹙Tesla﹚股票價格也急漲,而比特幣也破頂。



歐股方面,泛歐Stoxx 600指數收報506.78點,跌2.75點或0.54%。富時100指數報8,166.68點,跌5.71點或0.07%;德國DAX指數報19,039.31點,跌216.96 點或1.13%;法國CAC 40指數報7,369.61點,跌37.54點或0.51%%;意大利富時MIB指數報33,940.72點,瀉531.34點或1.54%。

其中,由於擔心即將上任的特朗普將對汽車行業徵收關稅,導致寶馬(BMW)、福士(Volkswagen,又稱大眾)和平治(Mercedes-Benz) 的股價下跌 4.14%至6.58%。

美股三大指數持續大漲,道指報43,581點,升1359點或3.22%,續創新高;納指報18,372點,升433點或2.35%;標普500指數報5,903點,升120點或2.09%。特朗普旗下社媒DJT曾飆35%,因波幅過大曾觸發熔斷,其後升幅回落,目前升幅收窄至漲8.87%。Tesla續升逾13%。

特朗普上場,利好銀行股,美國費城銀行指數大漲近一成,其中富國銀行漲逾14%,高盛漲超11%,摩根士丹利漲近10%,花旗集團漲超9%,摩根大通漲超8%,美國銀行漲近8%。

特朗普概念股DJT早段爆升三成,現漲逾16%,而Tesla升近13%。

另外,加密貨幣概念股大漲,Coinbase飆逾兩成、MicroStrategy漲逾13%。

另邊廂,光伏太陽能板塊下挫,Sunrun瀉逾26%、Enphase Energy挫逾20%。

港股夜期偏軟,截至晚上約9時34分,11月期指夜市報20412點,跌201點或0.98%,低水126點。

歐洲股市目前升幅收窄,英﹑法﹑德三地股市升幅介乎0.9%至1.2%。

至於比特幣目前報73,862美元,升6.45%。

美股期貨方面,道指期貨最新報43459點,升1,237點或2.9%。

特朗普旗下的DJT,盤升前31.7%,報44.7美元。

匯市方面,美匯指數最新報104.93,升1.45%。

香港股市方面,期指夜市跌145點,報20468點,暫今日恒指收市低水70點。

美國大選正式官方結果仍有待公布,但是代表共和黨的前總統特朗普已率先宣布當選。特朗普領先的消息,刺激一眾「特朗普交易」概念投資主題上揚,其中Bitcoin(比特幣)曾高見75,363.66美元,最新報73435.27美元,升6.49%。

作為侵粉的馬斯克,旗下Tesla股價於盤前上揚,最新報283.29美元,升12.67%。

特朗普旗下特朗普媒體科技(DJT)盤前升幅更驚人,最新報45.33美元,飆33.56%。

其他科技股方面,Facebook母公司Meta盤前最新報569美元,跌0.6%,微軟盤前升1.08%,報415.9美元。

美匯指數升勢則放緩,最新報104.76,升1.29%。

商品市場方面,紐約期油最新報70.87美元,跌1.6%。

美股期貨升幅進一步擴大,其中道指期貨升1,128點,報43350點。

歐洲股市方面,英﹑法﹑德三大股市於早段升幅介乎1.5%至2.08%。

債市方面,美國10年期國債孳息率為4.402厘,升11.4點子。

代表共和黨出戰美國總統選舉的特朗普,剛宣布自己已勝出。特朗普勝出機會極大,既推動美元上揚,同時亦刺激歐洲股市攀升。

德國DAX指數最新報19390點,升137點,英國富時指數升68,報8241點,法國CAC指數最新報7472點,升65%。西班牙IBEX指數跌74點,報11764點,意大利FTSE MIB指數最新報34684,升211點。

比特幣﹙Bitcoin﹚破頂,現報74,142美元,飆7.63%。

HashKey Group 首席分析師Jeffrey Ding分析指,預計在未來直至特朗普入駐白宮的時間裡,數字貨幣市場將持續消化這一利好消息。特朗普在競選期間承諾的一系列支持加密貨幣的政策,包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等,都被視為對市場的重大利好。

鑒於特朗普以「競選承諾必兌現」著稱,Jeffrey Ding指,有理由期待這些政策在其上任後逐步得到實施。

特朗普連奪多個搖擺州,美媒霍士指他已獲取過半數選舉人票,再主白宮。受消息帶動,「侵粉」馬斯克旗下的特斯拉﹙Tesla﹚股價急漲,其在法蘭克福市場的股票現升逾13%,報261.95美元。

截至下午2時41分,道指期貨升743點,報42965點,標普500指數期貨升91點,報5874點,納指100期貨最新報20533點,升305點。

美元則處於極強勢,美匯指數升1.65%,報105.13。美元兌多種主要貨幣上揚,其中兌日圓最新報154.27,升1.75%,歐元兌美元跌2.1%﹑英鎊兌美元跌1.43%﹑澳元兌美元跌1.73%。

商品市場方面,紐約期油最新報70.44美元,跌2.15%,紐約期金最新報2,732美元,跌0.64%。

亞太區股市方面,日本股市全日升1,005點,報39480點。

