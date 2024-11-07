人民幣離岸價續處於7.2樓下　恒生指數跌幅縮至67點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在周三（6日）明顯落後亞太區內其他市場表現，全日跌468點。同日美股則受到特朗普當選新一任美國總統刺激，三大指數升幅介乎2.5%至3.6%及同創新高，其中道指升幅更達到1,508點。不過亞太區股市今日（7日）回落，日本股市早段曾跌約1%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣走勢個別，其中兌日圓及英鎊回軟。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油無升跌，紐約期油回落約0.3%。



【09:41】港股跌幅收窄至67點

港股跌幅收窄，最新報20470點，跌67點，國指跌19點，報7343點，科指跌29點，報4545點。

人民幣匯價續向下，在岸價最新報7.1859，跌77子；離岸價續處於7.2樓下，最新報7.2078，跌33點子。

【09:27】港股低開152點

恒指最新報20386點，低開152點，國指最新報7308點，低開54點，科指最新報4532點，低開41點。

出口股今早表現疲弱，美的（0300）低開1.2%﹑創科（0669）低開4.6%﹑申洲（2313）低開3.1%﹑互太紡織（1382）低開1.3%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）平開﹑中海外（0688）低開0.5%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2.8%﹑蔚來（9866）低開1.9%﹑理想汽車（2015）低開0.6%﹑比亞迪（1211）低開2.8%。

光伏太陽能概念股方面，信義光能（0968）低開2.5%﹑福耀玻璃（3606）低開0.4%﹑福萊特玻璃（6865）低開2%。

重磅股阿里（9988）低開0.6%﹑騰訊（0700）及美團（3690）低開0.7%﹑滙豐（0005）低開0.1%。