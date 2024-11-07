政局將改變　現階段不宜過勇｜許繹彬

原本港股於11月開始時，確實迎來一個好開始，首三個交易日出現三連升，累積升幅更達689點，令人振奮。恒指在周二（即5日）更承接上海股市反彈，急升439點，漫不經意下重上21000點，並重上20天線（約20615點）。縱使成交持續未有增加，但出現此情景，足以令投資者充滿憧憬。



港股正所謂「成也Ａ股，敗也Ａ股」，導致港股突然在周二午後Ｖ型反彈的根源，是國內經濟數據非常亮麗，剛公佈的10月財新中國服務業採購經理指數（PMI）創下3個月以來最高，反映國內一連串政策出台後，刺激內需數據逐步回升。再加上李強總理表示在合理條件下可加大逆周期調節力度，從而令貸款政策存有極大空間，有助未來的資本市場發展。消息一出，當然是令上證指數急升，再度直逼久違的3400點。而一直倚賴國內股市的港股，當然亦跟隨反彈，更重返21000點水平。但其實是次反彈只有不足1,600億元，因而令人有不實在之感。

因為投資者仍記憶猶新，實質消息應有凌厲的成交配合，豈會是只有不足2,000億元。殊不知這份不安感在恒指重返21000點後還不足24小時，恒指在周三（6日）一開市便跌穿20800點，更在兩周最高的成交（近2,168億元）下，一度急跌超過600點，低見20361點。過去三個交易日的升幅，又再一次幾乎被悉數蒸發。儘管最後仍能守住20,500點，但由於跌市出現大成交，因而令港股的前景變得模糊。

筆者認為，恒指周三開市跌到收市的原因，相信是因為美國總統大選結果由香港時間昨日早上開始均是特朗普一路領先，令市場不期然想起高通脹將會持續，美債息及美元指數因而急升，而後者更創下4年最大升幅及4個月新高。令市場最憂慮的是，中美貿易戰會因「狂人」再度入主白宫，而令其問題進一步惡化，人民幣匯率午後急跌，美元兌人民幣急升近7.2，是近兩年最大貶值幅度，更令中港兩地股市於周三急跌之元凶。

筆者認為，投資者在本周可謂進退失據，內地股市回升，港股跟隨，相信實屬無可厚非；但投資者必須要盡快忘記在9月21日，國家所推出「連環拳」令中港兩地股市不論指數及成交均急升，甚至可謂升到難以置信。倘若投資者仍惦記上述的光景而認為劇情會翻版出現，相信未必能如願。原因是當萬物回歸平淡後，投資者不應只著重國內因素，而忽視外圍因素；美匯美債、人民幣匯率及通賬數據等，亦會左右港股的去向。加上，美國白宫正式被「狂人」特朗普入主後，執政黨的改變，相信在國策方面必定有所更改，特別是中美貿易關係，俄烏戰事及其他戰事等，均極有可能存有變數；尤以中美問題的轉變，隨時令中港股市出現變天；在靜觀其變之際，聯儲局在美國大選後將會進行議息，市場上普遍認為將會再減息，但減息幅度仍存變數，建議投資者現階段不宜過於進取，靜觀市場的變化，短炒以持盈保泰為上。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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