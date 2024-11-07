宏利香港及澳門第3季新業務價值升83%　APE增幅達173%

宏利香港及澳門的年度化保費等值(「APE」)銷售額，在2024年第三季度錄得三位數增長，而核心盈利、新造業務價值、新造業務合同服務利潤（「新造業務CSM」）均錄得雙位數增幅。



季內宏利香港及澳門錄得新造業務價值為19億港元，較2023年第三季度增長83%，新造業務CSM為15億港元，較2023年第三季度增長49%。

上季APE為44億港元

季內年度化保費等值(「APE」) 銷售額達44億港元，較2023年第三季度增長173%，核心盈利為20億港元，較2023年第三季度增長34%

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「2024 年第三季度，我們很高興在不同分銷渠道的APE銷售額均錄得強勁增長，新造業務價值、新造業務CSM及核心盈利亦錄得可觀增長。期内我們在香港繼續投放資源並推出一系列舉措，進一步加強我們的產品和客戶方案。」