美股｜納指收市飆1.51%　與標指再破頂　特朗普社媒瀉23%

在美國前總統特朗普（Donald Trump）再次當選，以及美國聯儲局一如預期宣布減息0.25厘，美股周四（11月7日）仍然造好。道指至收市雖微跌0.59點，但納指飆1.51%與標指同創新高。其中，特朗普社媒DJT回吐，急跌22.97%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲3.43%

反映中概股的金龍指數收漲3.43%。其中，小鵬汽車漲15.53%、嗶哩嗶哩漲8.89%、京東漲超6.62%。

道指收市報43,729.34點，跌0.59點或0.00%；納指報19,269.46點，升285.99點或1.51%；標普500指數收市報5,973.10點，升44.06點或0.74%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Nvidia漲逾2%再破頂 Tesla再升2.9%

多隻大型股造好，Tesla繼前一日急漲後，周四再升2.90%。AI晶片龍頭Nvidia漲2.24%，以每股收報148.88美元再創新高。

Meta升3.42%。Amazon漲1.48%、微軟漲1.25%、Apple升2.14%、Alphabet漲2.39%。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

銀行股回吐 網約車平台Lyft飆近23%

銀行股回吐，其中摩根大通（JPMorgan Chase）跌4.33%，為跌幅最大道指成份服。高盛（Goldman Sachs ）亦跌2.32%。

網約車平台Lyft業績優於預期，股價飆22.92%。