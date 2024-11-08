恒生指數午後續跌141點　中升逆市狂飆25%　內房回吐｜持續更新

人大常委會目前正在舉行會議，市場預期會議完結後，會公布新一輪刺激經濟措施，加上美國聯儲局減息，股市早段造好。



【14:40】

恒指報20811點，挫141點或0.7%；科指報4706點，升29點或0.6%；國指跌50點或0.7%，報7496點。

藍籌中升控股（0881）午後繼續發力，狂飆25.7％；小鵬汽車 （9868）同升15.3%。

內房股回吐。龍湖（0960）挫5.1%，成表現最曳藍籌。

【13:15】

恒指午後報20817點，挫135點或0.7%；科指報4689點，升11點或0.3%；國指跌50點或0.7%，報7496點。

藍籌股方面，尤以中升控股（0881）最標青，升13.1%；龍湖（0960）挫5.1%，成表現最曳藍籌。

【12:00】

恒指半日收20,767點，跌185點或0.9%。恒生科技指數報4,683點，升5點或0.1%。國指跌72點或1.0%，報7,474點。

其中，美團（3690）跌4%；平保（2318）跌2.8%；港交所（0388）升1%。

小鵬汽車（9868）收58.2元，上升16.4%；小米（1810）收28.45元，上升2.2%，創新高。

【10:43】

恒指倒跌，最新報20928點，跌25點。國企指數報7522點，跌24點；恒生科技指數報4709點，升幅收窄至32點。

小鵬（9868）首款AI汽車「小鵬P7+」售價18.68萬人幣 上市12分鐘獲大訂訂單逾萬輛，股價升近18%

【09:20】

恒生指數開市升1.18%，報21199點。其中，中芯國際（0981）升5.3%；京東集團（9618）升4.3%；小鵬汽車推新車，股價升15%；網易（9999）跌5%。

金融股方面，友邦保險（1299）升3.5%；滙豐（0005）跌0.3%