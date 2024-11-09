「塔形底」倒掛形態　利淡當道須避其鋒 ｜聶振邦

上兩回我們看了由三枝陰陽燭以上組成的一種利好形態，名為「塔形底」，今次講解其倒掛形態，名為「塔形頂」，與「塔形底」具有三方面的「相反」，其一是在形態上的定性，「塔形底」是利好形態，「塔形頂」卻是利淡形態；前者出現視為見買入訊號，後者出現視為見賣出訊號。其二是兩者出現的位置相反，「塔形底」見於股指或個股下行一段日子後；而「塔形頂」見於股指或個股上升一段日子後 (通常為兩周或以上)，升勢持續日子越長，產生的利淡訊號參考性越見可靠。



三部分陰陽燭排列

其三是形態本身見相反，不論「塔形底」或「塔形頂」，同是由三部分組成，前者是首先會見長陰燭，繼而在第二部分出現的陰燭燭身變短或是見短陽燭，第三部分出現長陽燭。反觀「塔形頂」，首先會見長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)，第二部分見陽燭燭身變短或是見短陰燭，第三部分出現長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭)。明顯地，「塔形底」和「塔形頂」的第一及第三部分剛好成了倒置，這意味著買方和賣方的動力變化，也見倒置。

關注買賣動力變化

「塔形頂」第一部分見長陽燭，理解為承接一直保持的股指或個股升勢，買方動力仍見強勢，預示股指或個股仍要續升。但於第二部分見陽燭燭身變短，或見短陰燭，代表股指或個股升勢減弱，買方動力不如想像般強勢。第三部見長陰燭，表示賣方反擊成功，於買方手上取得優勢，預示股指或個股跌勢開始，出現賣出訊號。與「塔形底」一樣，該形態同是由不少於五枝陰陽燭組成，典型是一枝長陽燭、三枝短陽燭 (短陰燭亦可)，以及一枝長陰燭。若見「塔形頂」由六枝或以上的陰陽燭組成，首兩階段的陰陽燭數目會增加。

騰訊

騰訊控股案例解說

不妨參考騰訊控股（0700），於2023年3月20日收報334.8元，與3月21日開市位相同，兩日的低位為331和330.4元，兩者相若，後者更是1月4日（2023年第二個交易日）以來最低，近乎年初以來的低位。而3月21日見上下影陽燭，為長陽燭之一，證明股價要由低位回升。由3月21日起股價見四連升，於3月24日高見387.4元，較330.4元高出17.25%。雖然升勢歷時不足兩周；但因累升逾一成半，證明股價已累積一定程度升幅。以後於3月28日開於全日低位的366.8元，收報378.2元，陽燭燭身超過3%，確認見長陽燭。

而從2023年3月29日至4月6日，收市位介乎384.8至388.2元，相距不足0.9%，證明當時股價在窄幅上落，除了3月29日見長陰燭，於3月30日至4月6日歷時五個交易日出現短陰燭或短陽燭。繼第一和第二部分出現後，緊接交易日（4月11日）開市位和收市位分別在389和376.6元，燭身又超過3%，見長陰燭，即第三部分也出現，「塔形頂」的利淡形態成形。結果自4月11日起股價真的見反覆向下，截至5月25日收報322.4元，歷時僅一個半月，較4月10日收報385.4元，股價已累跌16.35%；若以4月11日高見390元，與5月25日低見318.4元比較，跌幅擴大至18.36%。「塔形頂」形態利淡威力如何，從上述個案大家應心裡有數！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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