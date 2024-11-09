民行溫彬稱內地總需求依然偏弱　仍需繼續加大逆周期調節力度

國家統計局今日（9日）公布內地10月居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）數據均遜預期，分析人士認為，總需求依然疲弱，預計CPI和PPI仍保持低位運行，特別是持續下探的PPI要轉正還需時日。



《路透》報道，結合周五（8日）公布的增量財政刺激措施，以及人民銀行明確推動物價保持在合理水平的表態，分析師們認為，仍待增量政策對需求端的進一步激活，料中國貨幣政策將繼續保持寬鬆基調，後續仍加強與財政和其他政策的配合協調，以增強經濟內生動力。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，CPI和PPI繼續保持在偏低位置，第四季GDP平減指數或將繼續為負，顯示總需求依然偏弱，經濟中存在負產出缺口，政策仍需繼續加大逆周期調節力度。

料豬肉價格將出現季節性回升

溫彬預計CPI按年漲幅或將回升，豬肉價格將會出現季節性回升，有望推升食品價格，國內一攬子增量政策繼續改善內需，有望推升核心CPI，疊加去年同期基數回落，CPI漲幅回升將是大概率事件；但國際能源價格可能隨全球需求趨弱而有所回落，將會抑制CPI的漲幅。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，中國的通縮壓力顯然持續存在；財政部長昨日在全國人大常委會新聞發布會上發出加強財政支出的訊號，針對消費方面的刺激將更有效地拉動內需，避免產能過剩問題加劇。他認為「尺寸很重要，但構圖也同樣重要」。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，中國CPI將呈現溫和回升走勢，主要是國內加大逆周期政策調節力度，市場預期轉暖，消費需求呈現回暖態勢；從供求關係與天氣影響，對於豬肉、果蔬價格影響均偏正向，加上基數走低等，預計物價延續溫和回升走勢；國內生產供給充足，目前整體處於需求追趕供給階段，物價溫和回升。

北京天安門廣場。（新華社）

料PPI跌幅將逐步收窄

PPI方面，溫彬表示，受主要發達國家製造業放緩及全球需求趨弱影響，全球大宗商品價格預計將整體回落，但隨着增量政策漸進顯效，市場供需關係得到邊際修復，有望推動國內工業品價格回升，預計PPI按年降幅將有所收窄，但走出負區間仍需時日。