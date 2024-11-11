碧桂園稱保交樓任務仍具挑戰　惟強調要做好相關工作準備及安排

碧桂園（2007）指出在保交樓任務仍具挑戰。公司召開月度管理會議，主席楊惠妍分析當前市場環境、公司面臨的挑戰和主要任務，並闡明瞭公司未來的發展規劃時表示，臨近年末，公司面臨的保交樓任務仍然非常有挑戰性。接下來的兩個月，保交樓時間緊、任務重，各區域一定要做好相關工作的準備和安排。



楊惠妍強調，保交樓是碧桂園的第一要務。行業政策持續向好，而且多部委聯合推出政策組合拳，顯著提振市場信心。公司要積極響應政策號召，加強與地方政府的良好溝通，做好保交樓和有效銷售。

楊惠妍在會上明確闡述公司短、中及長期的發展規劃。短期內，首要任務就是切實落實保交樓。中期則是要保主體。長期來看，房地產仍然是一個規模龐大的市場，公司仍然有機會在其中找到位置，繼續服務社會。楊惠妍並再次強調人才的重要性，希望選擇留下來的同事，都認同公司的價值觀，相信公司的未來發展，與公司一起穿越風雨，共同前行。

碧桂園主席楊惠妍指出，公司要做好保交樓和有效銷售。（資料圖片）

莫斌指要嚴格做好質量監控

集團總裁莫斌表示，堅持品質為集團應該堅守的責任。保交樓工作一定要嚴格做好質量監控，保質、保量及保安全，收樓的過程中還要做好服務，全面提升業主的滿意度。

除核心的地產業務外，碧桂園還在努力探索建築科技和代管代建等新業務。管理層表示，做好建管業務有助於公司在確保產品質量及成本控制能力，為碧桂園發展歷程中關鍵優勢。