內房股下挫　龍湖瀉逾6%　恒生指數最新跌563點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】人大常委於上周五（8日）公布包括發行6萬億元人民幣專項債，供地方債置換，不過當日港股卻倒跌收市。當日美股卻上揚，道指曾升穿44000點，三大指數分別升0.1%至0.6%。亞太區股市方面，日本股市今日（11日）於早段窄幅上落。匯市方面，美元兌多種主要貨幣偏軟，其中兌日圓重上153，最新報153.12。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價偏軟。



【10:42】港股跌穿20200點

港股跌幅進一步擴大，最新報20164點，跌563點，國指跌213點，報7248點。

內房股受壓，龍湖（0960）跌6.1%，中海外（0688）跌5.5%。

【10:03】港股跌幅擴至逾500點

港股跌幅擴大至逾500點，最新報20208點，跌519點。

【09:25】港股低開470點

恒指最新報20258點，低開470點，國指最新報7284點，低開176點，科指最新報4524點，低開143點。

中升（0881）上周五（8日）勁升25%，今早延續升勢，逆市高開2.6%。

內房股方面，龍湖（0960）低開4.5%﹑融創（1918）低開5.2%﹑潤地（1109）低開3.6%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開0.1%﹑蔚來（9866）低開0.2%﹑理想汽車（2015）低開4.9%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.8%﹑美團（3690）低開3.5%﹑騰訊（0700）低開2.1%﹑小米（1810）低1.9開%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.7%﹑友邦（1299）低開2.1%﹑港交所（0388）低開3.1%。