金管局與夥伴合作　應對亞洲氣候變化

金管局今日（11日）在亞洲氣候投資研討會上聯同多間多邊組織，包括亞洲開發銀行（亞開行）、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）和國際金融公司（IFC）（世界銀行集團成員），宣布建立策略性夥伴合作關係，標誌着在加強亞洲可持續金融的戰略合作方面邁出重要的一步。



是次合作鼓勵所有持份者合力應對氣候變化，並擬在亞洲投入至少5億美元，而Actis GP LLP（Actis）作為普通合夥人之一，亦會支持是次合作。合作成員強調匯聚各方及多間機構一同應對區內可持續發展挑戰的重要性，並將集中投資於有助區內實現淨零排放及減少溫室氣體排放的產業，包括再生能源基礎設施、能源解決方案及可持續運輸等。

金管局外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示：「作為亞洲領先的綠色金融樞紐，香港近年致力促成國際綠色和可持續債券在區内發行。透過是次策略性夥伴合作，我們希望展示在亞洲同時達致財務回報和可持續發展的可行性，以及其對推展願景和管理環境的重要性。」

亞開行私營部門業務局局長Suzanne Gaboury表示：「亞太地區發展中經濟體面臨氣候投資嚴重不足問題，而氣候投資對暢通綠色增長之路必不可少。作為亞太地區的氣候銀行，亞開行正在擴大其氣候融資規模，同時與志同道合的組織合作，引導資本流向具有影響力的可融資發展項目。」

亞投行全球金融機構和基金客戶部局長劉戈力表示：「我們與金管局、亞開行和IFC的戰略合作反映了亞投行致力於推動以氣候為主的投資，促進亞洲可持續增長的承諾。我們共同致力於加快亞洲向低碳經濟的轉型，為有影響力的氣候行動和區域韌性奠定堅實基礎。」

IFC東亞及太平洋區域局局長林金思表示：「氣候變化是我們這個時代面臨的巨大挑戰。尤其在亞洲，形勢尤為嚴峻，這場危機給環境穩定性、經濟增長和人類發展帶來了重大挑戰。IFC很榮幸能與金管局、Actis、亞開行和亞投行合作，通過向本地區最有需要的國家的氣候項目注入資金，以加快推動低碳、具韌性的包容性轉型。」

Actis合夥人，可持續治理團隊負責人Shami Nissan表示：「亞洲擁有世界一半的人口、快速工業化和碳密集型電網的地區，並佔全球碳排放量的一半，對我們實現淨零排放的願景至關重要。我們很高興Actis 與各策略性投資者合作，支持這項轉型需求。」