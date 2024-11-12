恒生指數跌逾200點　中升瀉近7%　宏橋挫5.8%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】恒生指數近期弱勢，周一（11日）曾跌逾500點，一度失守20200點。同日美股延續升勢，再創新高。



【10:48】港股跌幅擴大至逾200點

港股跌幅擴大至逾200點，最新報20221點，跌205點，國指跌77點，報7277點，科指跌66點，報4585點。

中升（0881）跌6.8%，中國宏橋（1378）跌5.8%，紫金（2899）跌3%。

【10:09】港股最新跌106點

港股最新報20320點，跌106點，國指跌39點，報7315點，科指最新報4619點，跌31點。

不過醫藥股逆市上揚，藥明康德（2359）升5.1%，藥明生物（2269）升3.4%。

消費股亦獲投資者追捧，蒙牛（2319）及海爾智家（6690）均升3.1%，周大福（1929）升3%。

【09:30】港股低開92點

恒指最新報20334點，跌92點，國指低開38點，報7317點，科指低開24點，報4627點。

阿里（9988）將於周四（14日）公布季績，今早低開0.5%，至於會在周三（13日）放榜的騰訊（0700），跌0.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.8%﹑蔚來（9866）跌0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%。