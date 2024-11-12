瑞銀﹕人大方案讓部份投資者失望　若市況跌5%　予投資者入市機會

人大常委會上周公布批准的6萬億元人民幣新增債務限額，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪指，部份投資者或對方案內容可能感到失望，因為市場對消費和房地產市場刺激措施加碼的預期似乎更高。王宗豪認為若市況出現5至10%的跌幅，或為投資者提供入市機會。



王宗豪指，之後的股價走勢大部分將取決於即將出台的美國關稅水準以及國內政策將在多大程度上抵消這些影響。因此，隨著投資者消化這些不確定因素，未來市場波動可能加大。

該行近期與投資者的交流顯示，市場情緒﹑特別是在岸市場已顯著改善，樂觀的投資者預計隨著時間的推移政府將出台更多政策來抵消關稅影響，這將對股市產生顯著影響，因為大多數大型上市公司通常聚焦國內市場。

瑞銀指，對於截至目前已公布2024年第三季業績的MSCI中國指數成分股，整體盈利增長1%，而收入按年下降2%，但由於大多數互聯網公司尚未公布業績，該行預計最終結果會略好。非金融股盈利按年下降8%，但得益於成本節約措施，消費股業績穩健，按年增長23%。

投資者對明年企業盈利持謹慎態度

至於金融企業盈利增長8%，受益於近期的市場反彈。市場2024財年每股收益預測在過去一個月中小幅上調1%，而市場對2025財年的盈利前景仍持謹慎態度。2024年第三季資本支出收縮6%，由於產能調整，2023年第二季的A股非金融股的資本支出下降4.3%。

該行表示，暫時規避美國出口導向型行業，如機械，因其股價表現目前仍較強，並繼續關注內需型行業，尤其是與服務相關的行業，如互聯網和教育。